DACO mantendrá ojo alerta en precios de estacionamientos cerca del Choli

La secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo, confirmó que la agencia continuará con la fiscalización y operativos en los estacionamientos, especialmente en el área cercana al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, de cara al inicio de la esperada residencia de Bad Bunny.

Rodríguez Erazo explicó que, aunque los precios en los estacionamientos pueden variar de un día para otro, DACO mantiene un monitoreo constante para evitar cobros excesivos y abusos contra los consumidores.

“Nosotros hemos continuado estos operativos en la isla, por confidencias que recibimos, luego del famoso caso que se hizo viral en el Coliseo. Hemos vuelto y hemos multado. Hay un operador que fue multado por segunda ocasión por cobrar por encima de la tarifa especial autorizada”, señaló la titular.

Rodríguez Erazo detalló que al operador que incumplió se le notificó la posible eliminación de su licencia para operar. Además, aclaró que la agencia trabaja en una herramienta digital para informar a la ciudadanía sobre los estacionamientos autorizados y las tarifas aprobadas.

“Antes de que comience la residencia de Bad Bunny, a través de nuestras páginas van a ver que vamos a hacer como un mapa con los estacionamientos y las tarifas autorizadas a través del Coliseo de Puerto Rico y de áreas aledañas, para que no vuelvan a ser víctimas de este abuso que hay contra los ciudadanos, de aprovechar todas las situaciones y cobrar en exceso”, explicó.

Sobre la efectividad de los operativos, la secretaria manifestó que la agencia continuará las inspecciones en toda la isla, aunque considera que, en estas primeras semanas, la vigilancia será más efectiva porque “ya nos esperan”.

Respecto a la actualización de información sobre tarifas en la página web del DACO, Rodríguez Erazo informó que aún no se ha publicado.

Cómo identificar prácticas fuera de ley

En cuanto a las prácticas ilegales, la funcionaria enfatizó que los estacionamientos deben contar con tarifas visibles y fijas, sin cobrar cargos adicionales o reservas.

“No pueden cobrar por reservar, no se puede. Es la tarifa que le aprobó el DACO y no más que eso. Si es valet parking, tiene que ser que usted se baja desde el momento que entró al estacionamiento, no me pueden decir ‘usted tiene la opción de que se lo estaciono’, y mientras no lo estacionen, no pueden cobrar esa tarifa”, indicó.

Asimismo, destacó que los estacionamientos autorizados deben ofrecer, al menos, dos métodos alternos de pago, como efectivo y pagos por aplicaciones móviles, para evitar inconvenientes a los usuarios, especialmente considerando la llegada de turistas durante la residencia.

Coordinación con la Policía

La funcionaria afirmó que la Policía siempre coopera con los operativos del DACO. Indicó que, en recientes inspecciones, la Policía ha acompañado a los agentes, aunque reconoció que hacen falta más efectivos para atender todas las situaciones.

“Hubo un incidente donde un joven agredió a un policía cuando se intentó intervenir para evitar prácticas ilegales. Esto nos ha enseñado que siempre debemos tener escoltas policiales. La Policía está siempre cooperativa y nos ayuda”, comentó.