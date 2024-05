La comisionada ausente

En el proceso de primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) hay una sola candidata que ha dedicado la gran mayoría de su tiempo a atacar. Desde que lanzó su candidatura arrancó utilizando el estribillo “esto tiene que cambiar”, eslogan que en su momento fuera utilizado por el entonces candidato Don Luis A. Ferré como crítica contra la Administración del Partido Popular Democrático (PPD). En dicho anuncio arremetió contra la obra de los servidores públicos bajo la dirección de administraciones del PNP tanto bajo el mandato del gobernador Pierluisi como del exgobernador Ricardo Rosselló.

La misma candidata lleva 8 meses consecutivos lanzando ataques contra el gobernador, tildándolo de inefectivo, contra los alcaldes, aludiendo a que la obra no se ve, contra los servidores públicos, tildándolos de perseguidores y corruptos, pretende hacerse la víctima cuando se hacen señalamientos sobre su gestión y su proceder. La candidata no solo se ha comportado como parte del partido de oposición, sino que, a su vez, ha descuidado por completo las gestiones que le corresponden por la posición que ocupa como comisionada residente en Washington, D.C.

Es un hecho constatable que la comisionada residente no pisa Washington desde el 2023. No ha asistido a las sesiones del Congreso y tampoco ha asistido a las vistas de las comisiones congresionales a las que pertenece y ante las cuales se supone represente los intereses de los puertorriqueños. Como reseñé en mi columna de la semana pasada, a pesar de que corrió en el 2020 con una campaña de que iría a Washington a crear la crisis, la comisionada residente no ha conseguido ni un solo endoso de los senadores del Partido Republicano para el proyecto que promueve la estadidad, mientras que el gobernador ha conseguido el endoso de una cantidad nunca vista— 27 senadores demócratas.

Tal y como hizo con la estadidad, esta semana el proceder de los correligionarios republicanos de la comisionada residente vuelven a atentar contra los intereses de nuestra gente y Jenniffer González Colón está nuevamente AUSENTE. Aún cuando hace alardes de la cantidad de fondos federales que supuestamente ha conseguido para Puerto Rico, la comisionada residente ha estado totalmente ausente en la discusión y gestión de una de las propuestas que más posibilidad de impacto tiene para nuestra isla: la transición del Programa de Asistencia Nutricional (“PAN”) al Programa de Asistencia Nutricional Suplemental (“SNAP”, por sus siglas en inglés). El SNAP no solo aumentaría la subvención de asistencia nutricional para personas pobres en Puerto Rico, sino que también aseguraría una cantidad mayor de fondos en momentos de crisis económica o durante desastres naturales. A su vez, expandiría la cantidad de población que puede recibir el apoyo alimentario, y acabaría con un vergonzoso legado de discrimen de parte del Congreso hacia los puertorriqueños.

Los hechos delatan la AUSENCIA de Jenniffer González Colón. Veamos.

A principios de mayo, luego de que el gobernador Pierluisi se reuniera con el Líder de la Mayoría en el Senado Chuck Schumer, se anunció que no solo este se uniría al proyecto de estatus, sino que el día siguiente se publicó el borrador del senado de la Ley Agrícola el cual por primera vez en la historia incluyó lenguaje que autoriza a PR a transicionar al programa del PAN al SNAP.

Dos semanas más tarde se dio a conocer la versión republicana de la Cámara, la cual debió contar con la supervisión y compromiso de Jenniffer González para asegurar que PR lograra esta importante gesta. La versión de la Cámara radicada por la mayoría republicana de la comisionada, contrario a lo radicado en el Senado, simple y sencillamente se quedó corta y resulta insuficiente, pues la misma no incluye lenguaje que otorgue a los puertorriqueños acceso al SNAP. Pero como si esto fuera poco, encima de eso, la versión de los republicanos de Jenniffer aparenta incluir recortes de hasta $700M en la fórmula que se utiliza para determinar la cantidad disponible para los beneficios del PAN en PR.

El problema se acrecentó esta semana cuando el texto final de la propuesta republicana incluyó un “error” de redacción que tendría el efecto de cortar más del 50 % de los fondos del programa del PAN actual. Mientras todo esto ocurre, la comisionada residente brilla por su ausencia. Mientras sus amigos republicanos presentan propuestas inconsistentes con los mejores intereses de PR, es el equipo del gobernador en Washington el que ha sacado la cara por los puertorriqueños y los más pobres.

Irónicamente, las expresiones de Jenniffer González ante el anuncio de la medida radicada por su equipo republicano en la Cámara, ya sea por desconocimiento o conformismo, celebra que nos impidan acceso al programa SNAP y que nos recorten beneficios del PAN. Es decir, para Jenniffer debemos celebrar que nos tiren con “migajas”. Mientras tanto, el equipo del gobernador ha seguido dando la milla extra por lograr la igualdad que todos merecemos no solo en cuanto a los programas de subvención de alimentos como el PAN sino con todos los demás programas de fondos federales y con el proyecto de mayor importancia para todo progresista que es la consecución de la estadidad. Ese es el contraste que los electores tienen que tener presente. Si no sirve para legislar, tampoco puede gobernar.