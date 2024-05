De endosos y números en la contienda primarista del PNP

En días recientes se intentó crear un escándalo en base al endoso que diera don Ramón Luis Rivera, alcalde de alcaldes, al gobernador Pedro Pierluisi en su aspiración para revalidar como candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) para las elecciones generales del 2024. Alegaban algunos que este exalcalde y reconocida figura del liderato del PNP había acordado permanecer neutral en la contienda entre la comisionada residente Jenniffer González y el gobernador Pierluisi.

PUBLICIDAD

Y es que al crear la controversia, no se dan cuenta de que no solo el hecho es de fácil corroboración sino que, al hacerlo, solo resaltan aquello que pone a Pierluisi en la posición idónea para ganar la contienda primarista del 2 de junio. Para una campaña como la de la comisionada residente cuyos portavoces alegaban primero que tenía ventaja de 70 a 30, luego 60 a 40 para luego decir que la verdadera encuesta es el día de la elección y menospreciar los resultados del voto adelantado, el crear revuelo por unos endosos no es otra cosa que un reflejo de la desesperación a escasamente 30 y pico de días del evento electoral.

Veamos, me parece que los números son contundentes.

Endosos de exalcaldes

La controversia gira en torno a una actividad el pasado lunes 29 de abril en la que un nutrido grupo de exalcaldes novoprogresistas liderados por Ramón Luis Rivera, padre, exalcalde de Bayamón.

Como si fuera poco el endoso brindado por esta figura de tan alta estima en el PNP, el gobernador Pierluisi recibió el endoso por parte de los siguientes que suman unos 31 exalcaldes de la palma.

Héctor O’Neil de Guaynabo

José “Nía” Rivera de Trujillo Alto

Roberto Hernández de Corozal

Reinaldo Pirela de Arroyo

Luis “Picky” Díaz de Yabucoa

Carlos Molina de Arecibo

Carlos Rodríguez Mateo de Salinas

Eddie Manso de Loíza

Robert Báez de Naguabo

Isabelo “Chabelo” Molina de Vega Alta

Santos “Papichy” Seda de Guánica

Glorimari Jaime de Guayama

Junior Russe de Morovis

Víctor Rivera de Gurabo

Ángel Román de Aguada

Berty Echevarría de Aguada

Manuel Gabina de Aguada

Ceferino Pacheco de Guayanilla

Erasto Fernández de Maunabo

Gilberto Conde de Juncos

Noe Marcano de Naguabo

Kiko Avilés de Moca

Carlos Méndez de Aguadilla

Yanitzia Irizarry de Aguadilla

Víctor Soto de Toa Baja

Ángel Bulerín de Río Grande

Carlos Serra de Corozal

Ángel “Jerry” Marrero de Toa Alta

José Aarón Parga de Florida

Roland Maldonado de Ciales

Bernardo Negrón de Villalba

Endosos de alcaldes

Pierluisi cuenta con el endoso a su candidatura por parte de 27 de los 37 Alcaldes electos en el 2020 y en funciones. Esto representa más del 70 % de los alcaldes de la palma.

Entre los que apoyan abiertamente a Pierluisi se encuentran los siguientes:

Alcalde de San Juan, Miguel Romero

Presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Henrández

Alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto

Alcalde de Orocovis, Jesús “Gardy” Colón

Alcalde de Yauco, Luis “Luiggi” Torres

Alcalde de Cabo Rojo, Jorge Morales

Alcalde de Cataño, Julio Alicea

Alcalde de Guayanilla, Raúl Rivera Rodríguez

Alcalde de Aibonito, William Alicea

Alcalde de San Germán, Virgilio Olivera

Alcalde de Ceiba, Samuel Rivera

Alcalde de las Piedras, Miguel “Mickey” López

Alcalde de Naranjito, Orlando Ortíz

Alcaldesa de Patillas, Maritza Sánchez

Alcalde de Corozal, Luis “Luiggi” García

Alcalde de Humacao, Julio Geigel

Alalde de Toa Baja, Betito Márquez

Alcaldesa de Aguas Buenas, Karina Nieves

Alcalde de Vieques, José Corcino

Alcalde de Fajardo, José Anibal “Joey” Meléndez

Alalde de Utuado, Jorge " Jorgito” Pérez

Alcalde de San Lorenzo, Jaime Alverio

Alcalde de Barranquitas, Elliot Colón

Alcalde de las Marías, Edwin Soto Santiago

Alcalde de Culebra, Edilberto Romero

Alcalde de Maunabo, Angel Lafuente Amaro

Alcalde de Ciales, Alexander Burgos

Endosos de senadores

Pierluisi cuenta con el endoso a su candidatura por parte de 10 de los 10 senadores electos en el 2020 y en funciones. Es decir, cuenta con el 100 % de los senadores de la palma, la totalidad de los cuales se han postulado para la reelección e incluyen a:

Thomas Rivera Schatz

Carmelo Ríos

Juan Oscar Morales

Migdalia Padilla

William Villafañe

Marissa Jiménez

Wandy Soto Tolentino

Nitza Morán

Gregorio Matías

Keren Riquelme

Endosos de representantes

Pierluisi cuenta con el endoso a su candidatura por parte de 16 de los 21 Representantes electos en el 2020 y en funciones. Esto representa el apoyo contundente de sobre 75% de los Representantes de la Palma.

Entre los que apoyan abiertamente a Pierluisi se encuentran los siguientes:

Gabriel Rodríguez Aguiló

José Aponte Hernández

Jorge “Georgie " Navarro

Eddie Charbonier Chinea

Victor Parés Otero

José “Che” Pérez

José “Pichy” Torres Zamora

Luis “Junior” Pérez Otríz

José “Cheito” Hernández Concepción

Wilson Javier Román

Wanda Del Valle Correa

José “Memo” González Mercado

Joel Franqui Atiles

Er Yazzer Morales Díaz

Angel Bulerín

Angel Morey Noble

Endosos de presidentes municipales

Pierluisi cuenta con el endoso a su candidatura por parte de la mitad de los presidentes municipales en municipios en que el PNP no salió favorecido en las elecciones del 2020.

Entre los que apoyan a Pierluisi se encuentran los siguientes:

Presidenta de Mayagüez, Tania Lugo

Presidente de Adjuntas, Obed Cintrón González

Presidente de Juana Díaz, Pablo Rodríguez

Presidenta de Río Grande, Mayra Pérez Bulerín

Presidente de Luquillo, Julio Méndez

Presidente de Peñuelas, Josean González

Presidente de Salinas, Joshua Rivera

Presidente de Jayuya, Elvin Rodríguez Pagán

Presidente de Ciales, Jhondee Canales

Presidente de Villalba, Guillermo Irizarry

Presindente de Arroyo, Evelyn Díaz Suárez

Presidente de Trujillo Alto, Eric Correa

Presidente de Comerío, Dennis Agosto

Presidente de Guánica, Carlos Vega Ruca

Presidente de Morovis, Carlos Reyes

A fin de cuentas, los cuantiosos endosos acumulados por el gobernador Pierluisi en su campaña por la reelección, demuestran el mismo patrón que se reflejó en el voto adelantado. Habiéndose completado el ejercicio del voto adelantado, el conteo reflejó que de las 90,775 solicitudes registradas ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) un total de 63,078 solicitudes, es decir un 70 %, fueron gestionadas y entregadas por el equipo electoral y de campaña de Pierluisi. Mientras que el equipo de la comisionada residente Jenniffer González Colón gestionó un total de 16,072 solicitudes, es decir un 18 %. Por otra parte, unas 11,625 solicitudes, 12 %, fueron gestionadas por electores a través de la plataforma electrónica de la Comisión Estatal de Elecciones.

A fin de cuentas, como solía decir el hoy director de facto de la campaña de la comisionada, el Lcdo. Ángel Cintrón, “la tendencia es clara”, los endosos y el voto adelantado así lo exponen. La expresión clara y contundente del pueblo progresista se refleja cada vez de manera más imponente y provee un presagio de lo que ocurrirá el 2 de junio —el pueblo progresista confía en la continuidad y estabilidad que les brinda el Gobernador Pierluisi y apuesta a 4 años más de su administración.