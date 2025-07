Cinco niños que fueron pacientes del Hospital Pediátrico Universitario (HOPU) del Centro Médico se unieron a una docena de niños reconocidos como Pacientes Estrellas tras su recuperación de enfermedades o lesiones que les mantuvieron hospitalizados, en algunos casos, por meses.

Bayoán, Ian, Loreliz, Alejandra Sofía y Valentina tienen sus particularidades, pero les une su fortaleza, una familia unida y la experiencia dentro del HOPU, donde contaron con apoyo de terapistas e iniciativas que también cuidan a familiares al proveerles vouchers de comida, servicios de lavandería, frisas para mayor comodidad durante la hospitalización, entre otros servicios.

PUBLICIDAD

Bayoán toca violín porque le da paz y tranquilidad, contó en el lanzamiento de campaña en el HOPU. Después de su recuperación de un episodio de encefalitis —inflamación del cerebro—, que lo mantuvo en coma por dos meses, se le hizo difícil volver a tocar, pero, en sus propias palabras: “¿Quién me puede parar?”

Frente a familiares y personal del hospital, acompañó a Alejandra Sofía, campeona de equitación, en su interpretación de una canción que le dedicó a su yegua. La joven adolescente de Juncos sufrió un accidente luego de montar el caballo de su hermano, también campeón del deporte, en el que, según su mamá Lisandra Figueroa, “cayó sobre un escalón y se explota un riñón”.

Cinco niños son Pacientes Estrellas del Hospital Pediátrico Universitario Alejandra Sofía y Bayoán interpretan una canción escrita por Alejandra. (Suministrada)

Luego de cuatro meses de tratamiento, la atleta pudo reanudar practicando el deporte, que describe como su mayor pasión. “Al principio no había un pensamiento en mi mente que me dijera que no iba a correr a caballo. Yo tenía una conexión con mi yegua que no se podía romper de esa manera”, rememoró la deportista.

Loreliz, una artista innata quien aspira a ser animadora de artes visuales, padeció de una perforación intestinal por la que tuvieron que removerle el intestino grueso completo, convirtiéndose en paciente de ostomía. Como hermana mayor de cuatro, su creatividad alentó a los menores luego de que personalizó un peluche para colocarle una “bolsita” como la de ella, que abona a su representación.

Valentina e Ian nacieron con defectos congénitos: la primera padece de una complicación en el ventrículo izquierdo de su corazón, que le requirió cirugía a pocos meses de nacer y sus padres esperan por una tercera intervención próximamente; Ian, por su parte, es paciente de extrofia de vejiga y participante del programa Child Life, y recibió terapias de movilidad para fortalecer su desarrollo.

PUBLICIDAD

Este acto de reconocimiento sería la cuarta vez que la Fundación destaca a pacientes —las pasadas ediciones escogieron a cuatro, pero esta vez añadieron a uno— para participar de su campaña de recaudación de fondos destinados a cuatro programas: el Centro de Ayuda para Pacientes y Familias, Child Life, Terapia Física y Ambientación Pediátrica.

Este año, la campaña, apadrinada por el ortopeda pediátrico Humberto Guzmán y la periodista Katiria Soto, espera recaudar $200,000, que se distribuirán equitativamente entre los programas, mediante la venta de stickers con ilustraciones de cada paciente, hechos por la artista local Mikeyla, a un dólar por sello.

“Estas historias son el día a día de este hospital. Aquí no solo se curan y salvan vidas, se transforman destinos. Esta campaña nos recuerda por qué todos en este Hospital luchamos por la salud de cada paciente, por todas las familias que depositan su confianza en nosotros”, afirmó el doctor Guzmán.

Cinco niños son Pacientes Estrellas del Hospital Pediátrico Universitario Los cinco pacientes seleccionados se unen a un grupo de niños reconocidos por ser casos de alto impacto en la organización. (Suministrada)

Soto, por su parte, aportó: “Participar en esta campaña nos honra y reitera nuestro compromiso con la Fundación Hospital Pediátrico y el Hospital Pediátrico”.

Los sellos estarán disponibles a la venta en los supermercados Agranel, Amigo, Mr. Special, Supermax y Selectos y las farmacias Caridad, Aliadas, Plaza y Savia. También se pueden conseguir en Gestos Positivo Econo, Plaza Loíza, Wetzel Pretzel, Flamers, American Petroleum, Fazaa, The Zone San Patricio, Blue Surf Shop y Caribbean Cinemas.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.