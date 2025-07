The Old Guard 2: Charlize Theron y Uma Thurman se alzan como leyendas de acción

The Old Guard 2. Charlize Theron as Andy. Cr. Eli Joshua Ade/Netflix © 2025

Los Ángeles, California – Cinco años después de que The Old Guard conquistara Netflix en plena pandemia, Charlize Theron regresa con espada en mano, acompañada por Uma Thurman y Kiki Layne, para demostrar que el cine de acción tiene nuevas dueñas. En esta secuela, ya disponible en la plataforma, las tres actrices exploran el heroísmo femenino mientras reparten golpes, desafían la inmortalidad y redefinen el significado de luchar por la humanidad.

Esta secuela está dirigida por Victoria Mahoney. Las protagonistas conversaron con Metro Puerto Rico sobre las intensas coreografías de combate, la representación femenina y las causas por las que lucharían si fueran inmortales.

PUBLICIDAD

Uma, hay una secuencia en la primera mitad de la película en la que Charlize usa espadas, y no pude evitar pensar en Kill Bill. ¿Sientes que fue un guiño a ese clásico? ¿Qué tan divertido fue pelear con Charlize en esta película?—¡Pelear en esta película fue fabuloso! Pensé: “Mira el trabajo que hicieron en la primera entrega. Estos personajes son extraordinarios”. Así que me pareció una forma divertida y maravillosa de volver a empuñar una espada y compartir una escena de acción con una de las estrellas más épicas del género: Charlize. Fue un verdadero placer para mí.

Charlize, la película toca muchos temas, pero el que más me llamó la atención fue el de vivir con propósito y luchar por lo correcto. Considerando el contexto global actual, ¿qué tipo de causa crees que Andy apoyaría o por la que lucharía?

—Es una pregunta complicada porque hay una respuesta superficial, y luego una más profunda. Lo que siempre me ha encantado es que ellos realmente funcionan como un equipo. No es Andy tomando todas las decisiones, ¿sabes? Creo que creen en el bien de la humanidad, y sienten que su propósito es tratar de mantener cierto equilibrio… que, por cierto, no siempre significa hacer lo correcto.

Kiki, Nile todavía se está adaptando a sus habilidades y a su nueva inmortalidad. Si una niña pequeña está viendo a Nile —una superheroína negra— , porque no podemos ignorar el tema de la representación, ¿qué te gustaría que se llevara del personaje?

—Todo lo que hago lo pienso desde la perspectiva de las niñas negras que me están viendo. En el poder de la representación y en cómo se nos percibe. Estoy muy agradecida por esta oportunidad de estar en este género, y más aún al lado de estas dos mujeres increíbles. Me encanta mostrar que las mujeres negras somos fuertes, que podemos pelear, hacer coreografías, acrobacias y ocupar espacio. Eso es lo que más disfruto del trabajo que hice con Nile en esta segunda película: ocupar espacio… y también, literalmente, lanzarme.

PUBLICIDAD

Uma, has interpretado a varios superhéroes poco convencionales: en Movie 43, My Super Ex-Girlfriend, incluso en The Avengers y Batman & Robin. ¿Cómo fue acercarte al personaje de Discord, que ha vivido durante siglos, desde lo actoral?

—Me encanta el tono de esta película. Sí, he hecho muchos papeles divertidos y a veces un poco excéntricos, pero me gusta mucho este enfoque más naturalista, más humano y terrenal. Aunque adoro mis papeles salvajes, este tipo de interpretación es como volver a casa para mí, mi lugar favorito. Así que fue muy grato unirme a este elenco con actuaciones tan hermosas y auténticas.