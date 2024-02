Los recaudos y los medios

En las pasadas dos semanas han ocurrido situaciones que no pasan desapercibidas. De hecho, también no han ocurrido situaciones que igual llaman la atención, y me explico.

Por el lado del Partido Popular Democrático (PPD) escasea la fiscalización, tanto como los recaudos para las campañas. Estamos a 99 días de las primarias y en la contienda entre el presidente Jesús Manuel Ortiz y el senador Juan Zaragoza está casi ausente la fiscalización a la administración del gobernador Pedro Pierluisi. No existe gobierno que no cree materia prima para que sus oponentes le disparen. Sin embargo, el gobernador parece tener alguna “bendición” de que sus oponentes externos, incluso internos, parezcan estar “eslembaos” o “patinando”. La semana pasada fueron los alcaldes de Toa Alta, Clemente Agosto, y de Aguada, Christian Cortés, quienes hicieron algún ruidito confrontando al gobernador con una situación de una carretera, en caso del primero, y sobre la falta de agua en el caso del segundo. Un día o dos de discusión mediática y paren de contar.

Ciertamente al presidente Ortiz le ha tocado manejar asuntos internos controversiales y drenantes que diluyen su exposición mediática. Con la mano izquierda tiene que atender controversias políticas con el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, los alcaldes de Ponce, Luis Irizarry Pabón, de Mayagüez José Guillermo Rodríguez, el de Arecibo Carlos “Tito” Ramírez, entre otras. Con la mano derecha tiene que gardear el senador Juan Zaragoza, su contendiente primarista. Tiene las manos llenas en su propio partido. Zaragoza, a quien no veía con posibilidades de prevalecer en la primaria hace cuatro meses, hoy pienso que ha madurado su proyección como candidato, y esto lo coloca con posibilidades de prevalecer. Si acuden muchos populares a votar, Zaragoza puede tener oportunidad. Si la elección es una de poca participación, el corazón del rollo suele cerrar filas tras el presidente de su partido y eso aspecta mejor la posibilidad de que prevalezca Ortiz.

Ahora bien, por más que se hable de “vergüenza contra dinero” y “lo importante no es el dinero, es la gente”, la realidad es que las recaudaciones de los cuatro pre aspirantes a la gobernación dan un atisbo de cómo los apostadores, que tienen recursos para encuestar y saber dónde invertir, ven la cosa. Utilicé la palabra “apostadores” y un apostador no juega para perder. Sí, en la política los apostadores grandes sueler ponen su billete en ambos bandos de una contienda, pero siempre pondrán más dinero al candidato que más probabilidades tiene de prevalecer, en proporción razonable.

El gobernador Pierluisi tiene recaudado en la caja $5.2 millones, mientras que su retadora, Jenniffer González tiene cerca de $950,000. En el caso de esta llamó la atención que, según el último reporte del último mes, gastó más de lo que recaudó. En el caso del PPD, Juan Zaragoza tiene en la caja alrededor de $129,000.00 y Jesús Manuel Ortiz $15,000.00. En días recientes el candidato popular a comisionado residente, Pablo José Hernández, anunció que él recaudó, en solo 2 horas $20,000.00. Esas expresiones frecuentes de Hernández, de que él recauda con éxito, le hacen daño a Ortiz, que en meses no ha superado los $15,000.00.

Pablo José es joven pero no cándido. Debo suponer que en su siquis tiene claro que la comisaría residente es el medio para llegar a el fin. ¿Recuerdan a Ricardo Rosselló con “Boricua Ahora Es”? Los movimientos de Pablo José, en mi opinión, buscan proyectarse como el líder máximo del PPD, como lo fue su abuelo en su momento. Cada vez que usted lo escuche decir que no quiere que piensen en su apellido, lo que realmente quiere decir es que sí desea que piensen en su apellido y quién fue su abuelo. Si usted no quiere destacar o que destaquen algo, no lo menciona y ya. Cuando insiste en repetirlo, hasta cuando no se lo preguntan, lo que se busca es que sí piensen en ello.

Nadie puede negar que un gobernador va a tener mayor capacidad de recaudación (saco el caso Aníbal Acevedo Vilá vs Luis Fortuño del comentario) porque es quien tiene la chequera para los contratos. Sin embargo, tampoco se puede ser ingenuo en el análisis y pensar que ese es el caso de los $5.2 millones o la mayoría de ellos.

Si las encuestas tienen, de verdad, a Jenniffer González con 70 % o 60 % de apoyo en la primaria, esos apostadores estarían soltando más “torta” para la campaña de ella. Les digo más, si las encuestas los pusieran 50 %-50 %, ella debería tener por lo menos 2 a 3 millones porque estos tipos no van a dejar sola a una candidata que, según su equipo, ya está sentada en la calle Fortaleza. Eso no funciona así.

La campaña de la comisionada se ha fundamentado en la situación del sistema energético y que la obra de reconstrucción no avanza. Ha sido lo mismo en el pasado año, lo que ha resultado algo repetitivo. En el caso de la energía, han soltado un poco el tema y, de hecho, González ya cambió de postura al abandonar su petición de cancelar el contrato de LUMA, decir que han mejorado y que va a honrar dicho contrato.

La semana pasada Jenniffer González subió el tono del ataque a su gobernador y presidente de partido al plantear unas entrelíneas de que hay un “pitcher y catcher” entre el gobernador y su cuñado con los contratos gubernamentales. De apuntar a la administración, ya va involucrando a la familia en asuntos de corrupción, morales y/o éticos.

“Las campañas negativas tú no las haces para aumentar tus puntos, sino para bajarle puntos a tu contrincante”, explicó el exgobernador Alejandro García Padilla. Añadió que esto le da a entender que la campaña de González percibe que el gobernador viene aumentando su popularidad. Ese ataque de González, según el exgobernador popular, es contradictorio con estar en un inamovible 70 % de respaldo.

Ambas contiendas se van a poner calientes y lo más interesante es ver si los cuatro preaspirantes llegan al 2 de junio o no. Yo me inclino a pensar que sí, pero tampoco me sorprendería si no sucediera.