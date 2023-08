Urge mejorar el acceso a cuidado de maternidad en Puerto Rico

Según March of Dimes su mission es “mejorar la salud de los bebés al prevenir los defectos de nacimiento, el nacimiento prematuro y la mortalidad infantil.” Recientemente, March of Dimes publicó un Informe sobre el acceso al cuidado de maternidad y acceso alrededor del nacimiento en Puerto Rico.

Según el informe de 2023, en Puerto Rico el acceso a cuidado durante el embarazo y alrededor del momento del nacimiento no se ofrece uniformemente. El nivel de acceso a cuidado de maternidad dentro de cada municipio se clasifica por la disponibilidad de centros de maternidad, profesionales de cuidado de maternidad y el porcentaje de personas sin seguro. El 32.6 por ciento de los municipios se definen como áreas sin cuidado de maternidad, tristemente.

Resalta que el 9.8 % de las mujeres no tenían un hospital con maternidad a menos de 30 minutos; el 10.5 % de las personas que dieron a luz recibieron un cuidado prenatal inadecuado o no recibieron ninguno y reflejó, además, que las mujeres con condiciones crónicas de salud tienen un 37 % más de probabilidad de tener un nacimiento prematuro en comparación con las personas que no tienen ninguna. Hubo una disminución en la cantidad de hospitales con servicios de maternidad del 11.1 % entre 2020 y 2019 y, 3,851 bebés nacieron en áreas sin cuidado de maternidad o el 20 % de todos los nacimientos. Esto tiene que mejorar.

Entre las recomendaciones que incluye el Informe se encuentra “fomentar la expansión y extensión de Medicaid, una mejor integración del modelo de atención de partería, el reembolso por la atención de doulas y el aumento de la disponibilidad de servicios de atención médica a distancia en un rango de especialidades de cuidado de salud.” A esto, le añadimos aumentar los salarios, mejorar el transporte colectivo, transición acelerada a fuentes de energía renovable y la urgencia de acabar con la privatización del sistema de salud para implementar un seguro de salud universal con pagador único.