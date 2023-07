Calor mundial sin precedentes

El mes de junio de 2023, fue el más caliente del planeta desde que hay registros. Según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus de la Unión Europea, los primeros quince días de julio registraron las temperaturas más calientes del planeta. Se han reportado incendios forestales feroces en Grecia, Suiza, Canadá y España. En Puerto Rico hemos enfrentado múltiples olas de calor extremo, casi consistentemente. También, según los Centros Nacionales de Pronóstico Ambiental de Estados Unidos, el mundo registró el día más caluroso del que se tenga registro este mes de julio.

Atender y enfrentar la crisis climática debería ser un asunto urgente para Puerto Rico. Luego de los embates de los huracanes Irma y María, en el 2019, se aprobó una ley de política pública energética. El propósito de la política pública establecida en la ley es, entre otras cosas, promover la más rápida y efectiva transición hacia fuentes de energía renovable y dejar la dependencia de combustibles fósiles. La quema de combustibles fósiles es una de las principales responsables del calentamiento global y del cambio y la crisis climática. Según la ley, se debería “reducir, hasta eventualmente eliminar, el uso de combustibles fósiles para la generación de energía, mediante la integración de energía renovable”. La ley estableció unas métricas con las cuales el gobierno debería cumplir, sin embargo -y a pesar de la urgencia- no lo ha hecho. Se debería alcanzar un mínimo de uso de energía renovable de 40 % para el 2025.

Según el gobernador Pierluisi “el gobierno está en una condición fiscal no vista en décadas”. Por eso, no hay excusa para el incumplimiento con la política pública energética. La crisis climática es mundial, por eso es urgente que todos los países, en particular los países industrializados, adopten medidas para acelerar la transición. El gobierno de Puerto Rico no puede seguir cruzado de brazos. Una alternativa viable y accesible de inmediato es la energía solar. Demandamos el cumplimiento inmediato con la política pública y la transición acelerada a fuentes renovables.