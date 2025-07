Gobernadora da 24 horas para resolver situación del combustible y arremete contra New Fortress Energy

La gobernadora Jenniffer González Colón arremetió el lunes por la forma en que pretenden llevar a cabo la negociación del contrato de suplido de gas por parte New Fortress Energy.

“Yo tengo que decir que, si la situación de suplido de combustible no se resuelve en las próximas 24 horas, yo me voy a reservar todos los remedios que tenga disponibles para hacer valer el contrato que está vigente. Ellos están violando el contrato de suplido de energía. Y si se creen que, con esta actitud hostil, que no es de buena fe, van a privar al gobierno de Puerto Rico y al pueblo de Puerto Rico de tener luz en meses de picos de alta generación, a mí me parece eso un intento de extorsión. Me parece un intento de tratar de negociar casi apuntándole con una pistola al gobierno de Puerto Rico, y el gobierno de Puerto Rico no se va a dejar chantajear de esta empresa. Nosotros vamos a tomar todos los remedios legales que tengamos a nuestra disposición para que esta empresa cumpla con el contrato actual, que vence en agosto del 2026 para los terminales 5 y 6, y para los cuales no están supliendo la energía”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

González Colón sostuvo que el gobierno de Puerto Rico entiende que Genera PR también es responsable de la decisión de su empresa matriz.

“A ellos se les ha notificado el incumplimiento del contrato, porque ellos son los responsables de manejar las plantas generatrices. Por lo tanto, este es un contratista que suple el gas y ellos tienen que asegurar el suplido del gas. Así que ellos también tienen que hacer cumplir el contrato existente”, sostuvo.

Según la gobernadora, la movida de New Fortress de suspender el suplido de gas natural para las Unidades 5 y 6 de San Juan es una táctica para forzar la negociación del otro contrato de 20 mil millones de dólares que fue detenido por la Junta Fiscal.

“Yo tengo que decir que ellos quieren tomar de rehén a Puerto Rico en una situación de suplido de energía. Estamos haciendo todos los análisis correspondientes, porque esto no solamente es privar al pueblo de Puerto Rico del suplido de infraestructura crítica, como lo es la energía eléctrica —en este caso, gas natural—, para usarlo como un mecanismo de presión mientras se está negociando otro contrato. Están buscando coaccionar al gobierno, no dándonos el suplido para lo que tienen contrato y están incumpliendo, y por la que mi equipo de trabajo está buscando alternativas para resolver esa situación. Si ellos se mantienen en la posición de no suplir gas natural a menos que se les den todos los términos que ellos quieran, pues tengo que decirles que así no funcionan las cosas en el gobierno de Puerto Rico. Y nosotros no vamos a negociar con empresas que tienen maneras de negociar “a la cañona”. Esto no se hace así”, expresó.

Sobre el alegato de la deuda de 12 millones de dólares pendiente desde el 2020, González Colón insistió en que antes de ayer New Fortress nunca había hecho gestiones para procurar ese pago.

“Ahora alegan que hay una deuda del 2020. Yo heredé un contrato del 2018 que les da ese muelle a ellos. Obviamente, ahora la Junta está revisando eso, gracias a Dios, y nosotros estamos haciendo nuestras propias revisiones también. Pero ahora, porque estamos en proceso de renegociación de otro contrato, cinco años después, cuando nunca habían hecho ninguna gestión de cobro, alegan que el gobierno de Puerto Rico les debe 12 millones de dólares. Sin embargo, del 2020 hasta junio de este año, nunca intentaron cobrar esa deuda. La información que tenemos es que, si hubiera tal deuda —si es que la hubiera— los propios abogados de la Autoridad de energía Eléctrica en el 2020 se negaron y no reconocieron esa factura. Así que eso es previo a mi llegada. El gobierno de Puerto Rico en aquel momento, a través de la Autoridad de Energía Eléctrica, no reconoció esa factura. Pero, si aun así hubiera esa deuda, el contrato no les permite aguantar la entrega de gas natural. Hay un procedimiento establecido para poder resolver esa disputa que no se ha seguido.

Yo tuve que llamar el fin de semana al Coast Guard. Había un buque entrando a Puerto Rico para suplir gas natural. La excusa fue el viento y que el Coast Guard no dejaba entrar. Cuando llamamos directamente al capitán del Coast Guard, (dijo que) las condiciones estaban favorables. Entró el buque, salió el buque. Después alegaron que los pilotos no querían atracar el barco. Se hicieron las gestiones directamente. Y finalmente, fueron instrucciones directas de la empresa para tratar de poner a Puerto Rico en una condición que provocara apagones. Esa es la realidad de New Fortress. Y yo no trabajo ni voy a permitir que se trate de extorsionar al gobierno de Puerto Rico para darle contratos. Desde el primer día dije que quería diversificar nuestra cartera energética. No podemos depender de una compañía exclusiva para suplido de gas ni para la función de generación y distribución, porque estas son las cosas que ocurren. Quieren coger, como dicen en la calle, al gobierno de Puerto Rico de mangó bajito, y eso no va a pasar”, añadió.

A juicio de la gobernadora, el contrato que se firmó en el 2018 entre la Autoridad de los Puertos y New Fortress, que le dio exclusividad en el terminal para el suplido de gas, también está en revisión.