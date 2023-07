Don Gilberto y la juventud

En días pasados el Partido Independentista Puertorriqueño celebró varias actividades en conmemoración del natalicio del fundador de nuestro partido, Don Gilberto Concepción de Gracia. Una de las actividades se realizó en el Capitolio, frente al busto de Don Gilberto, en la misma participaron las jóvenes independentistas, Natalia León Díaz y Estela Muñiz Martínez, quien declamó “Puerto Rico está en ti” de la poetisa nacional Julia de Burgos, que finaliza con el histórico verso: “Gilberto Concepción de Gracia y de batalla”.

Además, Natalia nos brindó una reflexión sobre Don Gilberto y la lucha por la independencia, de la cual comparto un extracto:

“…Y en tiempos de promesas incumplidas, de privatizaciones, de esquemas neoliberales y de una junta dictatorial, me pregunto, ¿qué pensaría Don Gilberto acerca de la capacidad de mi generación para atravesar el camino hacia la libertad?”

“Dado a un esquema deliberado de invisibilización de su figura e ideales, muches jóvenes de mi generación no reconocen el nombre de Don Gilberto Concepción de Gracia. No obstante, su historia nos cuenta que la falta de reconocimiento nunca debilitó su militancia. Y no la debe debilitar ahora. Al contrario, nos inspira a intensificar la difusión de su nombre y la proclamación de sus lecciones. Ese es el deber de mi generación. Es nuestro deber porque Don Gilberto Concepción de Gracia creyó y luchó por la juventud.”

“Somos la germinación de la semilla de esperanza que este patriota sembró, abonada por sus ideales de justicia y libertad. En años recientes, se nos hace más tangible el fruto de esta semilla, la cual sembró a ciegas, pero con la mayor certeza de que germinaría. Somos jóvenes que exigimos cambios tanto en las calles como en las urnas. Somos la generación que Don Gilberto soñó, manifestada en la Juventud del Partido Independentista Puertorriqueño.”

“Su perseverancia demostró que el objetivo de la lucha no es inalcanzable, por lo cual nuestra lucha debe ser incansable. La vida, el legado, y la lucha de Don Gilberto Concepción de Gracia inspira nuestra militancia en este partido luego de 76 años desde su fundación, y honraremos a nuestro fundador continuando la lucha hacia la victoria y hacia una patria nueva.”