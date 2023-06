Los números de la niñez

En días recientes tuve la oportunidad de reunirme, una vez más, con las compañeras y profesionales del Instituto del Desarrollo de la Juventud, entidad que promueve que los niños, niñas y jóvenes de Puerto Rico tengan las oportunidades para desarrollar su máximo potencial y vivan en familias con seguridad económica. Como parte de su trabajo, periódicamente publican el Índice de Bienestar de la Niñez y Juventud en Puerto Rico cuyos hallazgos y datos sobresalientes referentes al año 2023 fueron discutidos en dicha reunión.

Basta con mencionar que el panorama que describe este índice es impactante, demoledor, y nos debe llevar a la reflexión y sobre todo a la acción legislativa y social. Veamos algunos ejemplos.

En el renglón económico el 55 % de los niños, niñas y jóvenes viven bajo el nivel de pobreza. Un 40 % de las familias con menores tienen al menos un padre sin empleo y el 13 % de jóvenes entre 16 y 19 años no están matriculados en la escuela y se encuentran sin empleo.

En el aspecto educativo, el 52 % de nuestra niñez entre 3 y 4 años no está matriculada en la escuela y, cuando se amplía el rango de edad de 3 a 17, la estadística alcanza el 8 %. A ello le sumamos el inaudito 14 % de estudiantes que no asistieron a clase por sentirse inseguros en la escuela.

Un 3 % de nuestros menores no tienen plan médico, una de las consecuencias de la crisis del modelo de salud actual, basado en el interés de lucro de las aseguradoras, que he denunciado ampliamente y he propuesto legislación para transformarlo mediante el proyecto 113 para un Plan Nacional de Salud Universal.

En cuanto a seguridad, para finalizar, los indicadores del informe destacan que un 9 % de los estudiantes han considerado suicidarse, un 20 % ha consumido alcohol recientemente, y un 5 % ha sido víctima de acoso escolar (bullying) en la escuela.

Esta terrible realidad es un contundente mensaje al país, al Gobierno y a la Legislatura. Para que la famosa frase: “la juventud es el futuro” tenga sentido, es necesario transformar estos números y desaparecerlos mediante la reconstrucción de nuestra patria en una de justicia y solidaridad.