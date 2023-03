El gobierno flojo del PNP

A más de dos años de la juramentación de Pedro Pierluisi y Jenniffer González como los máximos líderes de la palma, su administración ha sido una deficiente y floja en alcanzar las necesidades de la gente. Tan es así que, en su pasada asamblea en San Juan, todos ellos declararon contundentemente que su prioridad principal es la estadidad. Ni el Gobernador ni la Comisionada Residente, incluso ni Johnny Méndez ni Thomas Rivera Schatz tienen como prioridad atender las necesidades del pueblo y poner al país en una mejor posición de alcanzar un desarrollo económico integrado y sustentable. Solo venden una ideología de estatus con la cual, por no haberla logrado, justifican sus fracasos como administradores de la cosa pública cuatrienio tras cuatrienio.

A ninguno de ellos parece interesarle atajar la ola criminal dándole más y mejores recursos a nuestros policías. No les interesa fortalecer nuestra Universidad de Puerto Rico devolviéndole los fondos que necesitan y reestructurando la misma para que nuestros estudiantes puedan ser punta de lanza en el desarrollo económico del país. El PNP tampoco cree en la protección de nuestros recursos naturales, permitiendo construcciones a diestra y siniestra sin establecer un balance.

A más de cinco años del terrible Huracán María, el PNP y su liderato no ha podido implementar un plan ágil y efectivo de recuperación tanto del gobierno central como de los municipios. En este tema, la Comisionada Residente lleva un papel protagónico, ya que se ha agenciado como logros millones de dólares de fondos recurrentes asignados por el congreso federal, pero no ha atendido la utilización de los mismos. Sin embargo, y previo a una inminente contienda primarista, la Comisionada solo se limita a decir que ella consiguió los fondos (todos bajo el ELA, por supuesto) pero es el Gobernador quien no ha ejecutado, tratando de desligarse de su propio partido y de su ineficiencia.

Son muchos más los temas con los cuales podemos seguir demostrando la incompetencia del PNP, como la falta de vivienda asequible, las condiciones de nuestros oficiales correccionales, la falta de paramédicos, de bomberos, de trabajadores sociales, etc. Necesitamos establecer una nueva forma de hacer política que ponga como prioridad las necesidades del Puerto Rico de hoy con las herramientas que tenemos en el Puerto Rico de hoy. Los partidos políticos no pueden seguir siendo fincas privadas de unos pocos. El país está cansado de escuchar lo mismo. Actuemos ya.