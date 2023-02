La gran responsabilidad de la ﻿Nueva Junta de Gobierno

Este próximo domingo, los delegados del PPD escogerán la nueva composición de nuestra Junta de Gobierno, organismo rector de nuestro partido. Esta será una elección histórica que marcará la renovación y la unificación del PPD de cara a los comicios del próximo año. Entre varias posiciones ya existentes, por primera vez el PPD elegirá representantes con voz y voto de los líderes comunitarios, organizaciones de base de fe, la comunidad LGBTTIQ+, las personas con diversidad funcional, los ambientalistas, los inmigrantes, los trabajadores del sector privado, los pequeños y medianos empresarios, líderes sindicales, veteranos, retirados y pensionados, entre muchas otras. Esta nueva composición le dará a la base de nuestro partido la apertura, participación y representatividad que por años estaban reclamando.

Los nuevos representantes de nuestra Junta tendrán una gran responsabilidad en sus manos. Estos contarán con una institución política con la base filosófica para alcanzar las necesidades y aspiraciones de todos. También tendrán la gran oportunidad de utilizar la estructura de un nuevo PPD como herramienta para avanzar y asumir las riendas que los nuevos tiempos nos han traído. Esta nueva fuerza política deberá darnos el mandato claro y contundente de cómo vamos a actuar para llevar a cabo – de una vez y por todas – un proyecto colectivo e integrado que no esté atado a una candidatura o agenda particular. Como he dicho en varias ocasiones, primero hay que poner a la institución en posición de ganar. Y esto solo se hace poniendo al país por encima de cualquier candidatura. Esa tiene que ser nuestra única agenda en estos momentos.

Esta agenda inmediata tiene que considerar un cambio de estrategia a nuevas ideas, nuevos estilos y postulados claros para que el desarrollo económico del país y la estabilidad económica de nuestra gente sea la prioridad por encima de cualquier ideología política. En cada pueblo visitado, en cada negocio, cada esquina, cada marquesina, el reclamo de nuestra base siempre fue el mismo: la Junta de Gobierno del PPD tiene que ser representativa de su base. Renovar un partido requiere de mucha seriedad, dedicación y firmeza. Nuestra nueva Junta de Gobierno tendrá una encomienda; representar a nuestra base en la renovación del PPD y devolverle el partido a la gente. Los populares estarán mirando.