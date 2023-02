Juan Manuel Frontera: Un mundo convulso puede trastocar toda la ecuación

Levantemos la mirada un poco. Saquemos la atención de los juicios en el viejo San Juan, las lecciones lingüísticas sobre la diferencia entre la payola y la plugola, candidaturas a gobernación, comisaría residente, senado, juntas de gobierno y presidencias de clase graduanda. Miremos un poco al mundo. Convulsa.

Irán desarrolla su programa nuclear a gran velocidad, acumulando suficiente uranio con las características necesarias como para construir varias armas nucleares. Hace unas semanas, Estados Unidos e Israel comenzaron los ejercicios militares conjuntos de mayor envergadura en la historia entre ambos países. Aun cuando el Pentágono asegura que estos ejercicios no están destinados “a orientarse en torno a un solo adversario o amenaza en particular”, los mismos comienzan justo cuando las tensiones con Irán incrementan. No es de sorprenderse que sea ante esta encrucijada que se esté dando la cooperación Irán-Rusia en suplido de armamentos para la guerra con Ucrania, y que desde septiembre de 2022 haya protestas sociales y luchas en las calles de Irán para señalar la represión del régimen.

Por otra parte, la insistencia del gobierno estadounidense en categorizar las advertencias rusas ante la intervención extranjera en la guerra con Ucrania como un bluff, cada vez va saliendo más caro. Al principio, era ayuda exclusivamente de defensa, pasó a aportar armas de combate, bombas, tanques y ya van por la posibilidad de aviones, al son de $100 mil millones en un año. Todo el que conoce la historia militar rusa y su desarrollo de política nuclear sabe que los rusos no son dados al bluff. Llevan tiempo advirtiendo, y no se puede confundir el que no hayan apretado el botón todavía con timidez o inseguridad. A su vez, la historia enseña también que los rusos ganan sus guerras tornándolas en largos maratones, en donde los inviernos han sido sus mejores aliados. Todo el que se crea la narrativa predominante de que Rusia jadea, y que Zelenskyy es Superman, tiene un gran riesgo de ser absolutamente engañado.

En cuanto a China, mi gente, les aseguro que el globo que surcó los cielos de Estados Unidos la semana pasada es lo de menor importancia. ¿Alguien les ha hablado de un memorando divulgado por el general de cuatro estrellas, Mike Miniha, que dirige el Comando de Movilidad Aérea del ejército estadounidense? Así, como si fuera un “post-it note” que se le cayó del escritorio la semana antes de que se “descubriera” el globo, este general escribió “Espero equivocarme. Mi instinto me dice que estaremos en combate en 2025″ refiriéndose a la situación China-Taiwan-Estados Unidos. Si se acuerdan, China llevó a cabo ejercicios militares en agosto del 2022, catalogados como un ensayo de invasión a Taiwan, luego de la visita a Taipéi por parte de Nancy Pelosi, desafiando la advertencia China.

Mientras todo esto sucede, el interés del gobierno federal en Puerto Rico aumenta. Visitas constantes de secretarios del gabinete a Puerto Rico, proyectos piloto de energía renovable, se anuncian billones de dólares adicionales a los designados para la reconstrucción. Tan reciente como el 4 de febrero de 2022, la Comisionada Residente anunciaba la inversión de $300 millones de dólares para reconstruir el Campamento Santiago de manera tal que sirviera “a nuestros soldados para enfrentar amenazas complejas y mejorar la postura y las capacidades militares de los Estados Unidos en la cuenca del Caribe, particularmente en Puerto Rico, Islas Vírgenes y sus alrededores, la verdadera frontera sur de Estados Unidos”.

Nada, hay un mundo convulso a año y nueve meses de las elecciones del 2024. Queda un mundo en el reloj político para ese día, pero las variables a tomarse en cuenta son complejas y, muchas, fuera de nuestro control. La oferta y discusión política tiene que atender estos asuntos neurálgicos, y el posicionamiento de Puerto Rico en medio de toda esta incertidumbre. No hacerlo sería meter la cabeza en la tierra como el avestruz.