¿Vives en estos pueblos? Podrías quedarte sin luz el lunes debido a trabajos programados de LUMA Energy

La empresa LUMA Energy, responsable de la distribución y transmisión de energía en la Isla, informó que varios sectores experimentarán interrupciones en el suministro eléctrico mañana, lunes, debido a labores de mantenimiento programadas .

A través de su portal, la compañía detalló que llevarán a cabo trabajos en Caguas, que iniciarán a las 8:30 a.m. y concluirán a las 4:00 p.m., los cuales comprenden el reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos.

Igualmente, en Bayamón el ente detalló que llevarán a cabo “removido de vegetación peligrosa” entre las 8:00 a.m. y 5:30 p.m. Además, para los pueblos de Yabucoa, Salinas y Cabo Rojo se estarán realizando mejoras desde las 7:00 a.m. para aumentar la resiliencia de los postes.

Mientras tanto, en Aibonito, la entidad especificó que los abonados del barrio Pasto, ubicado en la carretera PR-718, experimentarán cortes de luz entre las 8:30 a.m. y las 4:00 p.m. debido a una nueva construcción.

Por otro lado, el martes 14 de mayo de 2024, los municipios de Salinas (9:00 a.m. a 5:00 p.m.), Caguas (8:00 a.m. a 4:00 p.m.), Yauco (10:00 a.m. a 5:30 a.m.), Vieques (8:30 a.m. a 4:00 p.m.), Ponce (7:00 a.m. a 1:30 p.m.) y Yabucoa (7:00 a.m. a 5:00 p.m.) podrían experimentar interrupciones en el servicio de luz.

LUMA Energy anunció que llevará a cabo trabajos para mejorar la resiliencia de los postes, reemplazar y reparar líneas eléctricas y equipos, eliminar vegetación e instalar dispositivos automatizados en la red.

Desglose de áreas que experimentarán cortes de luz el lunes: