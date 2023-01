Juan Manuel Frontera: Espejismos políticos

Mientras Puerto Rico se entretiene con nombramientos estériles, hechos con la única intención de crear espejismos políticos, muy poco se adelanta en los asuntos neurálgicos que nos dan en las narices. No digo lo de estéril porque el debate de política pública sobre cómo combatir la violencia contra las mujeres y otros tipos de violencia que vivimos no sea importante, sino que el nombramiento en nada tiene que ver con lo anterior, y todo con el tiempo y el espacio político electoral que enfrenta el que se sienta en la Fortaleza.

Hablo del que se sienta en la Fortaleza porque así de reducido es el cerco de interés y fidelidad al que se adscribe el habitante del palacio de Santa Catalina. Detrás de un velo de alegada ecuanimidad, racionalidad, neutralidad y sosiego, este señor, con acertada insistencia, sigue demostrando que por quien vela es por él, y solamente él. Por eso, un día es capaz de traicionar al PNP, a la estadidad, a la Junta de Supervisión Fiscal, a los políticos de su partido que lo apoyan, y al otro día los abraza y les jura amor eterno.

Si así lo hace con los que lo cargaron hasta su recinto, imagínense con la oposición. Pierluisi no es liberal ni conservador. No es demócrata ni republicano. Pierluisi es Pierluisista, tan simple y llano como eso. Nuestro gobernador no da más ni menos. Solo da para él. Así deben leerse sus ejecutorias como mandatario, no por prejuicio, sino por evidencia clara y contundente de sus acciones. El que se fie de él saldrá trasquilado.

Si a Pedro Pierluisi le importara adelantar algo el bienestar de Puerto Rico, incluyendo el de las mujeres, lejos de hacer un nombramiento, atendería de frente las verdaderas causas de la violencia que nos habita, que no son ni el patriarcado, ni la lucha entre hombres y mujeres, ni las luchas identitarias, sino la salud mental, la extrema dependencia de gran parte de nuestros hombres y mujeres a las drogas, legales e ilegales, así como al alcohol, así como la incapacidad de desarrollar un enfoque de perspectiva de familia, en donde se le otorgue a los entornos familiares en crisis económica y social las herramientas para poder sobrellevar y vencer sus limitaciones. Hay dinero para ello, lo que no hay es voluntad, pues eso requiere pasión por la gente, pero el que nos gobierna solo se apasiona por él.

Por eso aprueba una declaración de emergencia y crea un Comité PARE, para luego desmantelarlo sin resultado alguno. Por eso hace este nombramiento a la Procuraduría de la Mujer y lo entrega a la legislatura para que los de su propio partido la acribillen. Por eso permite que el Secretario de Educación cree un currículo sin perspectiva de género, pero nombra a una procuradora de la mujer que viene en búsqueda de dicha imposición. Por eso se alía con la Junta de Supervisión Fiscal y luego la reta. Por eso abraza a LUMA, New Fortress, Global Port Holdings y otros que han venido y que vendrán. Por eso gobierna a base de órdenes ejecutivas e ignora contumazmente a la legislatura. Algunos dirán que es porque es un gran político o porque actúa con conciencia. Los que argumentan eso tienen el peso de la prueba, pues la evidencia abrumadora apunta a que tenemos un gobernante al cual la autogratificación lo consume por encima de todo. El problema para el que se pasea por los pasillos de la Fortaleza es que, como al famoso personaje literario de Dorian Grey, sus autogratificaciones le pasarán factura, no tan sólo en este mundo, sino en la eternidad.

