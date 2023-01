Jesús Manuel Ortiz: Los cinco minutos de Pierluisi

En exactamente cinco minutos, la semana pasada, el gobernador Pierluisi dio su mensaje de sus primeros dos años como administrador del Estado Libre Asociado. En este, Pierluisi reclamó como suyos logros que fueron creados e impulsados desde nuestra Asamblea Legislativa y otros que fueron requeridos por la Junta de Supervisión Fiscal.

El aumento al salario mínimo para todos los trabajadores y trabajadoras, esfuerzo realizado por el compañero Héctor Ferrer y trabajado en la Comisión de Asuntos Laborales presidida por el compañero Domingo Torres García, fue un reclamo de nuestra fuerza laboral y un compromiso cumplido por la legislatura del Partido Popular Democrático (PPD) para ellos. De igual manera, el Plan de Clasificación y Retribución fue una solicitud de la Junta de Supervisión Fiscal para darle uniformidad a los puestos de carrera y salarios de los empleados del sector público. De hecho, el propio Gobierno de Pierluisi no pudo cumplir con su promesa de comenzar con este plan y aún no se sabe cuándo lo implementará, de cuánto será el aumento salarial y cómo lo recibirán de forma retroactiva los sobre 22,000 empleados públicos.

Por otro lado, la enajenación del gobernador a la realidad que vivimos hace que reclame triunfos en temas en los que evidentemente ha fallado.

En el tema de la protección ambiental y el cambio climático, Pierluisi ha expresado públicamente que la conservación del ambiente no va de la mano del desarrollo económico. Es increíble que el propio gobernador no tome acción sobre un tema que nos afecta directamente y que puede tener consecuencias en nuestra economía. La protección ambiental no tiene que ser enemiga del desarrollo económico, pero, para que exista balance, el Gobierno tiene que hacer cumplir el andamiaje legal existente y mejorar disposiciones que así lo requieran.

De igual manera, reclamó logros en las obras de recuperación cuando aún tenemos familias con toldos azules y alcaldes y alcaldesas esperando el dinero asignado a sus obras para reconstruir sus facilidades. El conjunto de la inestabilidad de nuestro sistema eléctrico, la inexistente fiscalización de su Gobierno y su ferviente defensa al pobre desempeño de LUMA es otro de los mayores fracasos, si no el mayor, de su administración, por lo que es inexplicable que lo reclame como logro.

También, Pierluisi destacó en su mensaje supuestas mejoras en la seguridad pública, cuando su administración ni siquiera ha podido cumplir con la reforma de la policía, cuando los crímenes violentos son la orden del día y el Departamento de Seguridad Pública desangra los fondos de nuestra uniformada. El gobernador Pierluisi ya no puede engañar a nadie. En solo cinco minutos dejó claramente demostrado que su Gobierno aún no arranca.

