Opinión de Rosa Seguí: Marea Verde por el derecho a decidir

Desde 1987, cada 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres con el propósito de visibilizar las luchas de activistas alrededor del mundo que reclaman mejores servicios de salud, lo que incluye el acceso, legal y seguro, al aborto. El acceso al aborto no tiene el efecto de obligar a nadie a hacerlo, lo que sí nos asegura es que no mueran mujeres en abortos clandestinos. Abogar por el derecho a decidir permite que quienes no crean en el aborto puedan continuar con sus creencias y también, permite que quienes sí crean en el aborto, o lo necesiten por cualquier razón, tengan acceso a estos servicios de salud.

Decenas de organizaciones, colectivos, y personas coinciden en una convergencia multisectorial, amplia y diversa para apoyar el derecho de cada persona a decidir sobre sus vidas y sus cuerpos, así como rechazar las amenazas al derecho al aborto en Puerto Rico. Estos objetivos encabezan los reclamos consensuados de esta marcha y manifestación llamada Marea Verde PR, que se llevará a cabo el próximo sábado, 28 de mayo a las 2:00 pm. Esta manifestación, Marea verde por el derecho a decidir, saldrá desde el Tribunal Federal ubicado en el Viejo San Juan (al cruzar el estacionamiento público municipal de Doña Fela) a las 2:00 p.m. para salir hacia el Capitolio. La marcha, promovida en las redes con el hashtag #MareaVerdePR, llegará al lado norte del Capitolio, donde se llevará a cabo la manifestación.

Esta iniciativa nos une a Latinoamérica, donde Argentina, Chile y México han encabezado el reclamo general por el aborto. Se invita a todas las personas que apoyan el derecho de las personas a decidir sobre sus vidas y sus cuerpos a acompañarnos vistiendo pañuelos y ropa verde monte, color con el que se reconoce internacionalmente la lucha por un aborto libre, seguro, accesible y transinclusivo. ¡Defendamos nuestro derecho a decidir!

