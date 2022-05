Opinión de Denis Márquez: La salud es justicia social

Han sido varias las ocasiones en que utilizado este espacio para expresarme sobre el espantoso problema que es nuestro sistema privado de salud, basado en el lucro, y sus terribles consecuencias en la vida de miles de personas en Puerto Rico. En días recientes hemos sido testigos de denuncias públicas y en las redes sociales de reclamos de servicios de salud de familiares de personas en peligro de muerte, porque las aseguradoras se niegan a cubrir tratamientos o medicamentos recetados por sus médicos.

No obstante, no sale a luz pública que todos días hay gente que –por no poseer ningún plan médico- no atiende sus problemas de salud. En Puerto Rico existen cientos de miles de personas que no tienen plan médico alguno; pacientes de cáncer y de otras enfermedades crónicas que se les rechazan tratamientos; personas de edad avanzada que tienen que escoger en ocasiones entre pagar algún medicamento o poder comprar alimentos; personas realizando actividades de recaudación de fondos para el pago de tratamientos que le puede salvar la vida a una niña, pues el plan médico no lo cubre. Los procesos de atención y hospitalización de las personas que padecen de enfermedades mentales son aún más difíciles y dolorosos.

Cuando el jefe de la agencia que se supone fiscalice a las aseguradoras del plan médico del gobierno expresa que su fiscalización es mínima pues se trata de negocios y libre mercado, nos damos cuenta de que las prioridades y los derechos están invertidos, ya que la vida de seres humanos que padecen y sufren enfermedades, depende de si el tratamiento representa una ganancia o pérdida para una empresa.

Por ello, debemos seguir exigiendo cambiar el modelo de salud actual, a uno que reconozca a la salud como un derecho humano, como lo es en otros países y que no dependa del lucro corporativo. Continuaremos dando la batalla para que Puerto Rico tenga un plan universal de salud, con pagador único, como lo proponemos en el Proyecto de la Cámara 113. Lo hacemos porque queremos un pueblo física y mentalmente saludable, y porque la buena salud es parte de la justicia social que nuestro país necesita.

