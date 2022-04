Opinión de Rosa Seguí: Reanudemos ese compromiso

El caso de Elianni Bello Gelabert ha generado mucha indignación. Me parece importante relatar los hechos. Elianni es una joven madre, de 22 años, con una criatura nacida de apenas tres meses. Es inmigrante de la República Dominicana, sin familia en Puerto Rico y además, enfrentó un desahucio que la privó de un hogar seguro para ambas. Además de lo anterior, Elianni tiene una orden de protección contra el padre de la menor, Yon Arias Lugo. Su situación requería de mucho apoyo social y gubernamental y de mucha solidaridad.

Elianni reconoció que su hija necesitaba un techo y cuidados apropiados. Ante la urgencia de su situación acudió a buscar ayuda a la familia de la menor. Allí puso a la menor en un asiento protector, dentro de los predios de la residencia del padre y abuela. Vigilante, Elianni se escondió al cruzar la calle esperando que saliera el padre o abuela a hacerse cargo de ella. Debido a que no salían, pocos minutos después, procedió a llamar a la Policía Municipal de San Juan para informar lo sucedido y pedir ayuda. Lejos de recibir el apoyo que necesitaba, la Policía convirtió a la víctima en acusada. Esto, a pesar de que Elianni nunca abandonó a su hija.

Elianni debió recibir solidaridad y acompañamiento. Pero recibió una respuesta punitiva. Se le acusó criminalmente, se le impuso una fianza excesiva de $50,000 y fue a la cárcel por varias noches exponiendo innecesariamente su salud, su seguridad y su vida. Debido a las protestas (y el excelente trabajo legal de la SAL), se logró primero la rebaja de su fianza y luego, una pequeña victoria cuando el lunes, la fiscalía solicitó archivar el caso.

Mientras no logremos construir una sociedad más justa, no podemos castigar a las víctimas de esta sociedad injusta; que son víctimas de los males que engendra esta sociedad. Vamos a transformarla. Que no haya personas viviendo en la calle, y que todas las personas que decidan libremente tener crías tengan las condiciones adecuadas para poder hacerlo. Reanudemos ese compromiso.

