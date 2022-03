Opinión de Rosa Seguí: La doble vara del bipartidismo

Toda persona electa a la legislatura tiene la obligación de presentar ante la Oficina de Ética Gubernamental un documento electrónico que se llama informe financiero. A diferencia de algunas representantes que no sometieron sus informes, Mariana Nogales sí lo hizo. Sin embargo, a ese documento le faltó cierta información. Nogales rápidamente solicitó incluirla y la hizo disponible públicamente. Si se le hubiese dado la oportunidad de incluirla, como a la mayoría, no existiría controversia alguna. Pero no, Mariana no pudo enmendar su informe, ni incluir información adicional como es el curso ordinario.

Desde ese momento no han cesado de acusar falsamente a Mariana. No es cierto que las propiedades que están a su nombre tengan deudas contributivas. Tampoco es cierto que no incluyó sus propiedades en el referido informe. Pero, aún hoy se escucha al comentariado repetir la misma propaganda contra Nogales y contra Victoria Ciudadana. Esto confirma que están desesperados ante el colapso del bipartidismo tradicional. Se nos acusa falsamente también de que tenemos una doble vara.

La acusación de que Victoria Ciudadana tiene dos varas es, como dije, falsa. Dicen que tiene una cuando se trata de contrincantes políticos y otra para integrantes del Movimiento. Pero, por el contrario, tenemos una sola vara y queremos que se aplique de manera uniforme. La Cámara determinó sancionar a Nogales por su omisión. Esa es la vara que fijó ese cuerpo, no la fijó Victoria Ciudadana. No estamos de acuerdo con la severidad de la sanción, pero ese es el nuevo estándar. Sin embargo, en la primera oportunidad que tuvieron para usar ese nuevo estándar no lo hicieron. Usaron otra vara para la representante del PNP Wanda Del Valle a quien la mayoría popular en la Cámara junto al PNP exoneraron. No cabe duda de que la única doble vara la tiene el bipartidismo tradicional, corrupto y colonial.

