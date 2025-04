Ferraiuoli radicará querella contra su excontable: “Estoy pasando por esto porque alguien me falló”

En medio del tenso proceso de evaluación senatorial para su confirmación como secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli reveló a Metro Puerto Rico que ya tiene preparada una querella contra el contable responsable de sus planillas personales que en tres años no se radicaron en término ante el Departamento de Hacienda.

La funcionaria explicó que fue ese profesional quien, según alega, no radicó las declaraciones contributivas correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, situación que detonó una controversia que mantiene en riesgo su confirmación.

PUBLICIDAD

“Esta situación no solamente me ha incomodado, pero obviamente me da mucho coraje. Estoy pasando por esto porque alguien me falló. Alguien a quien yo le pagué, me falló”, expresó Ferraiuoli al adelantar que la querella será radicada próximamente. Aún así, reconoció que la responsabilidad contributiva era de ella como contribuyente.

La abogada explicó que no tomó acciones legales de forma inmediata porque está enfocada en cumplir con todas las exigencias éticas y administrativas relacionadas con su nombramiento. Sin embargo, dijo que ya ha tomado los pasos necesarios para responsabilizar al contable por la situación.

“La realidad es que para estas cosas uno tiene un año para demandar. En este tiempo me he dedicado a trabajar, a resolver todo lo que había que resolver. Tuve que hacer dos informes de Ética Gubernamental por primera vez en mi vida, preparar un estado financiero conjunto —algo que nunca habíamos hecho— y radicar las planillas”, expresó.

Aseguró que ya la querella está redactada y que procederá a presentarla formalmente en los próximos días.

Cuestiones similares en otros legisladores

PUBLICIDAD

Según Ferraiuoli, su caso no es único, algo que dijo en una entrevista televisada.

La secretaria designada sostuvo en Punto por Punto que otras figuras públicas también han enfrentado situaciones similares con sus planillas o con sus informes de Ética Gubernamental.

“La prórroga en Ética Gubernamental la solicita todo el mundo... No hay nada malo con que uno pida una prórroga para poder cumplir correctamente”, sostuvo. La abogada aseguró que una revisión del portal de la Oficina de Ética Gubernamental revela que hay legisladores que han solicitado la misma prórroga que ella.

Mientras que sobre el tema contributivo, sostuvo que después que se supiera su caso, “montones de personas me han venido a decir: ‘A mí me pasó lo mismo’. Incluso alguien me dijo: ‘Yo creo que tu CPA era el mismo que el mío’”.

Según la funcionaria, dos legisladores le dijeron que pasaron por su misma situación contributiva cuando fueron al proceso de radicación de candidaturas en el que le exigen copias de planillas previas.

“Dos legisladores —que no voy a decir quiénes son— me dijeron: ‘A mí me pasó lo mismo cuando fui a radicar mi documento de candidatura. Me doy cuenta que tengo esta situación con Hacienda, la voy y la resuelvo para que entonces la hoja salga que no hay ningún problema’. Eso está permitido en ley”, relató.

Detectó la omisión por su cuenta

Según narró, el 9 de noviembre de 2023, mientras intentaba obtener copia de su planilla más reciente, notó irregularidades al acceder al sistema SURI del Departamento de Hacienda. Fue en ese momento cuando se percató de que las planillas personales de años anteriores no habían sido radicadas, pese a haber entregado la información y pagado por el servicio al contable contratado.

“Inmediatamente le escribí por correo electrónico diciéndole: ‘Hacienda dice que yo no he radicado las planillas del 2020 y 2021. ¿Esto es correcto?’ Nunca me contestó. Luego de varios intentos, fue a finales de enero que finalmente me envió copias de las planillas, que yo misma terminé radicando”, relató.

La también directora ejecutiva de la Autoridad para el Distrito del Centro de Convenciones sostuvo que, tras la falta de respuesta, descartó continuar trabajando con ese contable y contrató a otro profesional de confianza para subsanar la situación y preparar los estados financieros que requerían la Cámara y el Senado como parte del proceso de confirmación.

¿Por qué no dijo en la Cámara que eran tres las planillas no radicadas?

Ferraiuoli también enfrentó cuestionamientos sobre por qué inicialmente, ante la Cámara de Representantes, indicó que había dos planillas no radicadas, cuando luego en el Senado se reveló que eran tres.

“Yo estaba bajo la impresión inicialmente que la prórroga era hasta el 15 de noviembre. Después vine en conocimiento que mi entendimiento estaba incorrecto y era hasta el 15 de octubre, o sea, unos días antes de yo radicar la planilla”.

Aseguró que ella misma llevó esa situación al presidente de la Comisión de Nombramientos de la Cámara, como muestra de transparencia en el proceso.

Una controversia autoinfligida

El manejo de sus planillas ha sido uno de los principales argumentos de legisladores que se oponen a su confirmación. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, señaló que Ferraiuoli enfrenta cuestionamientos que no pueden atribuirse a prejuicios políticos o de género, sino a “problemas autoinfligidos”.

Ferraiuoli, sin embargo, insiste en que actuó con transparencia desde el principio y que fue ella misma quien alertó a la Comisión de Nombramientos de la Cámara de Representantes sobre la situación. “Yo no iba a esconder nada”, sostuvo.

La votación final sobre su nombramiento está pendiente en el Senado, y la gobernadora Jenniffer González ha reiterado que no retirará su designación. El Senado tendrá sesión el próximo lunes.