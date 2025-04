División en el Senado ante votación donde se decidirá el futuro de Verónica Ferraiuoli

Una semana antes de la esperada votación en el hemiciclo, un sondeo realizado a senadores de varios partidos reflejó una división en torno a la confirmación de Verónica Ferraiuoli como secretaria del Departamento de Estado. Aunque la vista pública de la Comisión Total expuso ampliamente su preparación profesional, la sesión también dejó al descubierto cuestionamientos sobre conflictos de interés, radicación tardía de planillas y su credibilidad.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, declaró que “al momento, la secretaria designada no tiene los votos para ser confirmada”. Según expresó en entrevista radial por WKAQ 580, se espera que la votación ocurra la próxima semana luego de que se someta un informe del proceso.

“Doy paso a que Fortaleza lleve a cabo un cabildeo para intentar revertir el posible rechazo”, indicó.

Sin embargo, al menos dos senadores del Partido Nuevo Progresista adelantaron que votarán en contra. Juan Oscar Morales explicó que, si bien la licenciada posee preparación y experiencia, “eso no lo es todo en una evaluación”. Añadió que, tras escuchar sus respuestas en la vista, concluyó que no votará a favor de su confirmación.

“Ella pudiera hacer un gran trabajo en el Centro de Convenciones, pero eso será decisión de la Gobernadora”, expresó.

La delegación del Partido Popular Democrático (PPD), por su parte, evitó mayormente expresar posturas concretas. Ninguno de sus senadores respondió directamente sobre su intención de voto, salvo la senadora Ada Álvarez Conde, quien utilizó sus redes sociales para compartir inquietudes serias sobre el conflicto de intereses que afecta a Ferraiuoli, así como sobre los cambios en sus versiones públicas en torno a la radicación de planillas.

“No hay capitulaciones. Hay una sociedad de bienes gananciales, así que sí se benefició de la venta de Politank, que se estima fue 4 millones”, publicó Álvarez Conde.

Durante la vista el senador popular Luis Javier Hernández Ortiz le preguntó por qué inicialmente indicó que le faltaban por radicar dos planillas, y no tres, como luego reveló el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, durante la tarde.

Desde el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), los dos senadores confirmaron su rechazo. María de Lourdes Santiago y Adrián González expusieron razones éticas y legales para oponerse al nombramiento.

“Ella admitió que cometió un error grave al no erradicar planillas por tres años. Los errores suelen tener consecuencias. Para Ferraiuoli, esa consecuencia es que no puede ser secretaria de Estado”, argumentó González en entrevista con Metro Puerto Rico. “Además, por cuatro meses estuvo en un claro conflicto de intereses”, añadió, refiriéndose al tiempo en que Ferraiuoli no había tramitado su inhibición formal como superior de su esposo, el director de Ética Gubernamental.

Según el senador independentista, las versiones contradictorias que ofreció Ferraiuoli sobre las planillas –en ocasiones atribuyéndole a su contable, en otras asumiendo responsabilidad directa– plantean serios problemas de credibilidad.

“Ella dice una cosa, y luego ella misma dice otra. Eso no supera ni siquiera el criterio de un juez en un tribunal como testigo”, sostuvo González.

Al cierre de esta edición, más de la mitad del Senado –incluyendo al menos 14 senadores del PNP y casi toda la delegación popular– no ha confirmado públicamente su postura.

​La senadora Joanne Rodríguez Veve, del partido Proyecto Dignidad, expresó su intención de votar en contra de la confirmación de Verónica Ferraiuoli como secretaria de Estado de Puerto Rico. Durante la vista pública, Rodríguez Veve cuestionó a Ferraiuoli sobre su rol como abogada del Colegio de Médicos Cirujanos y su relación contractual con el plan médico de la institución. Además, indagó sobre la venta de acciones de Politank, empresa vinculada al esposo de la nominada. La senadora argumentó que estos asuntos presentan serios conflictos éticos y no cumplen con los estándares que debe tener la segunda en mando del Ejecutivo,

Rodríguez Veve enfatizó que hay demasiadas interrogantes abiertas y que no se puede premiar la improvisación ni normalizar la falta de transparencia en los más altos cargos del Gobierno.

La votación está programada para el lunes de la próxima semana.