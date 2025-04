Senador reta a Ferraiuoli a revelar nombres de legisladores que supuestamente no radicaron planillas a tiempo

El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) y portavoz alterno en la Cámara Alta, Juan Oscar Morales, rechazó categóricamente que solicitar prórrogas para radicar planillas de contribución sobre ingresos constituya una falta ética o legal. Sin embargo, cuestionó fuertemente la credibilidad de la nominada Verónica Ferraiuoli por no cumplir ni siquiera con las fechas límite establecidas por esas mismas prórrogas.

“Solicitar prórroga no es un pecado. ¿Quién había dicho que eso es ilegal? Aquí lo ilegal es que solicitaste la prórroga, pero tampoco cumpliste la fecha cierta que da la prórroga”, expresó Morales en entrevista con Metro Puerto Rico.

“El mecanismo de prórroga está reconocido por la ley. Usted tiene que cumplir con la fecha. No puede ser que usted solicite una prórroga para un año contributivo y tres años luego es que usted radica la planilla. Eso es lo que está mal”, añadió.

Las expresiones del legislador surgieron luego de que Ferraiuoli señalara en el programa Primera Pregunta (Telemundo) que conocía de otros miembros de la Asamblea Legislativa que habían atravesado por situaciones similares a la suya.

“Me consta que a personal de la asamblea legislativa le ha pasado este tipo de cosas y han tenido que rectificar como rectifiqué yo”, dijo la nominada, sin identificar a nadie.

Agregó que incluso “personas que hoy día están representándonos como nuestros líderes gobernantes” han enfrentado situaciones similares, sin precisar si se trataba de senadores.

Ante eso, Morales dijo que, “si ella tiene evidencia o conocimiento de algún legislador que haya incumplido como incumplió ella, pues que lo diga. Pero decir que hay algún legislador que solicitó prórroga... claro que sí, debe haber muchos. Yo, por lo menos en Hacienda, no tengo ni una sola prórroga solicitada”.

El senador también puso en duda la consistencia de las declaraciones de Ferraiuoli ante la Cámara de Representantes y las ofrecidas durante la vista en el Senado.

“En la Cámara dijo que eran dos planillas. El CPA nos escribió una carta diciendo que eran tres. Tuvimos que enterarnos por el CPA. Eso no vino de ella. Y tampoco escuché en la Cámara que ella hubiera dicho que sometió prórrogas a Hacienda. Me enteré por el CPA de que se sometieron prórrogas”.

Durante la vista senatorial, Morales cuestionó directamente a Ferraiuoli sobre si tenía conocimiento de esas prórrogas, y ella respondió que sí. Para el senador, esa admisión desmonta cualquier justificación de desconocimiento.

“Si usted solicitó prórrogas, tenía que cumplir con la fecha de las prórrogas. Eso derrota la teoría de que no sabía que no había erradicado las planillas. Sí lo sabía. ¿Cómo va a decir que no sabía? Ella misma lo admitió”, comentó el senador novoprogresista.

Respecto a cómo votará si la nominación se lleva a votación en el pleno, Morales respondió, “Totalmente en contra”.

También respondió a preguntas sobre presuntas presiones del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para forzar votos dentro del PNP.

“Esa teoría de que el presidente del Senado obliga a votar a favor o en contra no es cierta. El que diga eso está mintiendo. Si él me exigiera votar de una forma, yo lo diría públicamente”, aseguró.

Aunque aclaró que no ha hablado con todos los miembros de su delegación, Morales reveló que las conversaciones informales que ha sostenido apuntan a un panorama poco favorable para la confirmación de Ferraiuoli. Aun así, admitió que esa situación podría cambiar: “Hoy te puedo decir que no tienen los votos”.

Las planillas que dieron pie a la controversia corresponden a los años contributivos 2021, 2022 y 2023. Ferraiuoli indicó durante su testimonio que no se percató del incumplimiento hasta el 9 de noviembre de 2024, pero más adelante reconoció que sí había solicitado prórrogas ante el Departamento de Hacienda, cuyas fechas límite habrían vencido en octubre de cada año.

Desde el Partido Popular Democrático (PPD), la senadora Ada Álvarez Conde también comentó sobre el caso.

“Entiendo el derecho de solicitar prórrogas. Creo que el tema aquí es que par de años después se llenaron, al ser un requisito para convertirse en servidora pública”, señaló.

Sin embargo, explicó que su mayor preocupación gira en torno a posibles conflictos de interés relacionados con el desempeño público de Ferraiuoli. “Yo he sido enfática: aunque tengan puestos distintos y hayan cláusulas para inhibirse, en vista dijeron que llenan aparte, pero no tienen capitulaciones”.

Este medio intentó obtener reacciones adicionales de otros senadores, pero al cierre de esta edición no recibió respuesta.