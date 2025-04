Ferraiuoli asegura que Politank ya no tiene deuda con ella ni su esposo

A pesar de haber indicado en una vista pública del Senado que aún existía una deuda pendiente a su sociedad de bienes gananciales por la venta de la firma de cabildeo Politank, la designada secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli, aseguró en entrevista Punto por Punto con Metro Puerto Rico que dicha obligación fue saldada el 1º de enero de 2025.

“Desde el 1 de enero se debe cero”, subrayó Ferraiuoli al rechazar que exista un conflicto de interés con ella o su esposo, Francisco Domenech desde la secretaría de la Gobernación. Además, señaló que tanto ella como su esposo llevaron los documentos de la transacción a la Oficina de Ética Gubernamental para que fueran revisados y se asegurara su legalidad.

“Nosotros nos hemos estado reuniendo con Ética desde enero para asegurarnos de que todo se hiciera como se supone. Y decidimos incluir en los informes documentos que ni siquiera teníamos que entregar todavía, como el cheque de pago de la deuda”, explicó.

No obstante, durante su interrogatorio en el Senado, la senadora popular Ada Álvarez cuestionó directamente si aún había una deuda, a lo que Ferraiuoli contestó afirmativamente. En entrevista con Metro, aclaró que se refería a que el informe cubría hasta el 31 de diciembre y que la transacción se completó inmediatamente después.

En el Senado se trajo el tema de la venta de Politank, y se cuestionó si representa un conflicto de interés. ¿Qué responde a eso?

—Te quiero decir dos cosas. Número uno, el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental dijo que no había ningún conflicto de interés. Y a mí me sorprendió que no haya hecho público allí que mi esposo y yo llevamos los documentos de la venta para que ellos los revisaran y quedaran tranquilos de que todo se había hecho según la ley. Y como te dije, nunca habíamos hecho esto antes, así que ha tomado tiempo y ha tomado muchas consultas. Número dos, el informe de Ética es al 31 de diciembre del del año 2024. Y el informe de Ética dice claramente que el 1 de enero del 2025 se saldó la deuda completa. Eso lo dice el informe de Ética y también lo dice el el formulario de conflictos de interés y solvencia económica, que yo tuve que entregar copia como parte de mi expediente.

Pero, en el interrogatorio con la senadora Ada Álvarez, usted reconoció que aún había una deuda pendiente.

—A mí se me preguntó que si los documentos que yo había sometido… me preguntó sobre una deuda de 4 millones y otros dineros y me preguntó si ese era el precio de venta. Yo le dije que no, porque eso incluía otras demandas, o sea, otras cuentas por cobrar. Pero nuevamente el informe es al 31 de diciembre.

Ahora mismo de la venta de Politank, ¿no le deben nada?

—No. Desde el 1 de enero se debe cero.

El portavoz del Partido Popular en el Senado catalogó esa venta como “ficticia”. ¿Qué tiene que decir al respecto?

—Pues no sé por qué dice eso. ¿Le preguntaste por la evidencia? El informe lo entregamos completo y con evidencia.

Se basa en la deuda que se habló de los $4 millones

—El informe de Ética es al 31 de diciembre. Nosotros no teníamos que informar que el 1 de enero se pagó en su totalidad y eso se informó para aclarar cualquier duda. Eso no lo tenemos que informar hasta el año que viene, pero decidimos incluirlo allí para disipar toda duda. Inclusive decidimos llevar los documentos a donde Ética Gubernamental para enseñarles que la transacción se había consumado.

Hay senadores que dijeron abiertamente que no le creen, como Thomas Rivera Schatz y Joan Rodríguez Veve. Si usted es confirmada, ¿Cómo va a trabajar con legisladores que ahora mismo dicen que no le creen, que han minado su credibilidad?

—Yo no soy rencorosa. Sé que ellos están haciendo su trabajo y lo respeto. Estoy en desacuerdo con ellos, pero eso no significa que no pueda trabajar con ellos. Lo haré si soy confirmada, porque tenemos mucho por hacer por Puerto Rico.

Rivera Schatz ha dicho que esto no es personal, ¿usted le cree?

—No importa si le creo o no. Él sabrá si es personal o no. Y para mí no viene al caso. Yo respeto las decisiones que él tome porque son sus decisiones y estoy segura que lo está haciendo con el mejor sentido de llevar a cabo su responsabilidad.

Si no es confirmada este lunes, ¿se mantendrá en el gobierno?

—Eso es así. Si no me confirman, me mantengo en mi posición. Estoy aquí porque la gobernadora me lo pidió. Si ella decide que debo ayudarla desde otra capacidad, también lo haré.

Otras preguntas que respondió la designada giraron sobre cómo mantiene llamadas a senadores en búsqueda de votos, la disponibilidad para buscar votos fuera de la delegación del Partido Nuevo Progresista y si en algún momento le ha ofrecido a la gobernadora retirarse para no afectarla políticamente.