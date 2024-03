La política partidista sigue en las entrañas de Educación

“Alarmados” e “indignados” se expresaron tanto portavoces del sector docente, como la presidenta de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura en el Senado, Ada García Montes, al conocer la nómina de confianza del Departamento de Educación (DE).

Esto luego de que se divulgara– tras casi un año de peticiones por parte de García Montes– una lista con los sueldos de 93 empleados de confianza del DE, que suman alrededor de $700,000 en total al mes.

Ante esto, la jefa de la agencia gubernamental, Yanira Raíces Vega, a través de declaraciones escritas, lamentó que dicha información haya sido difundida en año eleccionario.

“Lamentablemente, es una constante que, en momentos cercanos a eventos políticos, se divulguen los salarios de los funcionarios públicos como parte de la agenda política”, estipuló Raíces Vega.

“Desde que asumí este cargo, he trabajado incansablemente para conformar un equipo comprometido y dedicado a brindar una educación de calidad a nuestros estudiantes [...] No desviaré mi atención en debates que nos distraigan de nuestro objetivo principal, que es mejorar el sistema de educación pública para beneficio de nuestros maestros y estudiantes en la isla”, continuó.

La lista reveló que, mientras Raíces Vega gana $11,428 y la subsecretaria de Administración recibe unos $10,884 al mes, otros empleados que ejercen como ayudantes especiales cobran entre $5,000 y $10,000 mensuales.

“La realidad es que es alarmante porque no se ajusta a lo que gana un funcionario público, sobre todo dentro del propio Departamento de Educación. No se justifica porque el Departamento siempre trae a la mesa la crisis fiscal que vive el país, por lo cual no se pueden ajustar los salarios o darles los beneficios necesarios a nuestros estudiantes de la escuela pública”, expresó la senadora García Montes en entrevista con Metro Puerto Rico.

El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor Bonilla Sánchez, comunicó indignación al establecer que “mientras unos están ganando unos sueldos exorbitantes para la clasificación que son, vemos compañeros maestros que poseen 25 años de experiencia y casi no llegan a los $4,500 (mensuales)″.

Además, los nombres divulgados incluyen a figuras políticas, aspirantes a escaños en la Legislatura e incluso a familiares de políticos y funcionarios públicos, como es el caso del hijo del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, y la esposa del director de la Autoridad de Carreteras y Transportación, Edwin González Montalvo.

“Aunque estar en un partido político y militar bajo una insignia no es delito, pero no debe ser la razón principal por la cual tú coloques a alguien a ocupar un puesto ganando unos salarios que no se ajustan a la realidad que vive el país”, dijo García Montes.

Por su parte, el maestro del sistema público y candidato a la Cámara de Representantes por el Movimiento Victoria Ciudadana Gabriel Vicéns Rivera identificó los nombres en la lista que son donantes políticos registrados del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Los donativos van desde $70 hasta $18,000 por cada individuo. Aunque no son ilegales, demuestran potencialmente la práctica de ‘kickback’, en dónde el empleado con un salario jugoso en el DE, dona dinero a los que lo pusieron en esa posición”, denunció Vicéns Rivera.

A su vez, la senadora del Partido Popular Democrático (PPD) comunicó que le solicita al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y a Raíces Vega que, de cara a establecer el presupuesto para el próximo año fiscal, “tengan en cuenta estas partidas para que puedan ajustarlos, para que esté más cerca de la realidad y que se pueda cumplir con otras expectativas y necesidades que tiene el Departamento”.

Continuas las denuncias de influencia partidista en el DE

La Ley 85 de 2018, o Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, establece que los empleados de confianza serán de libre selección y remoción y deberán reunir los requisitos de preparación y experiencia que el secretario considere imprescindibles para las funciones asignadas al puesto.

No obstante, en la lista solicitada por García Montes, la agencia gubernamental no incluyó las funciones que realiza cada funcionario.

“No sabemos cuán relevantes son las tareas que realizan dentro del Departamento de Educación, pero el que figuren dentro de algún partido como personas activas en la política pues siempre es altamente cuestionable”, dijo.

El tema de la politización del DE no es nuevo, pues, en instancias previas, sectores han denunciado que los empleados de confianza son seleccionados a base de visiones políticas.

En 2020, por ejemplo, a solo días de la conclusión del proceso primarista, el DE convirtió varias plazas de confianza en puestos de carrera, y otorgó apenas unos días para solicitar a dichos puestos, según reportó este medio.

El entonces secretario de Educación Eligio Hernández negó que el cambio en plazas de confianza a carrera se tratara de un intento para garantizarle el empleo a funcionarios de la entonces administración de cara a las elecciones generales.

Sin embargo, fuentes de Metro Puerto Rico aseguraron, en aquel momento, que los cambios de la agencia se debían a movidas político partidistas.

Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo divulgó en agosto del año pasado declaraciones bajo juramento que evidenciaban cuán arraigada está la política partidista en la agencia. De hecho, se reportó que Raíces hizo movimientos de personal que había denunciado movidas irregulares.

En el 2018, el DE inició la contratación de 14 mentores con salarios de $150,000 con el propósito de “despolitizar” la gestión de supervisión regional. Las convocatorias se promocionaron en Estados Unidos y los fondos serían de una fundación. Esta tarde, el DE no pudo responder sobre si esas plazas seguían en la agencia.

En agosto del presente año escolar, el DE puso en marcha un plan piloto para descentralizar la agencia nuevamente con la promesa de despolitización. Este proceso está siendo coordinado con Educación Federal. Se trata de la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (IDEAR), dirigida en el DE por Roger Iglesias, hijo de un exsenador del PNP con el mismo nombre, y quien aparece en la lista de los empleados de confianza con un salario mensual de $8,105.00 como ayudante especial del subsecretario.