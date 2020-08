Denuncian 'atornillamiento' de empleados de confianza en Educación

A solo unos días de la conclusión de las primarias electorales, el Departamento de Educación (DE) convirtió varias plazas de confianza en puestos de carrera con apenas unos días para solicitar a los cargos.

De acuerdo con una fuente consultada por Metro, la agencia publicó cerca de ocho convocatorias entre el 18 y 19 de agosto para puestos como Director Ejecutivo de la Docencia, Subdirector de Oficina de Presupuesto, Director Ejecutivo I, Director Ejecutivo II, Auxiliar en Contabilidad II, Gerente de Operaciones en el área de Matemáticas, Director Ejecutivo de la Docencia y Gerente de Operaciones —para Estudios Sociales—. Estos puestos, según la fuente, habrían sido convertidos de plazas de confianza a puestos de carrera para asegurar el empleo a ciertos funcionarios.

La plaza de Director Ejecutivo I, por ejemplo, cuenta con un salario base de $5,477 mensuales. Mientras que el salario mensual para la plaza de Subdirector de la Oficina de Presupuesto ronda entre los $2,723 y $4,646. Ambos puestos, además, solo se tratarían de reclutamiento interno y estarían disponibles solamente para empleados de la Rama Ejecutiva.

En algunos casos, las personas interesadas solo tendrían entre dos y cinco días para solicitar a las plazas. Por ejemplo, la convocatoria para la plaza de Gerente de Operaciones para la Oficina del Programa de Matemáticas fue firmada el 19 de agosto. Para solicitar, las personas interesadas tendrán hasta el 21 de agosto. Para el puesto de Director Ejecutivo de la Docencia, la convocatoria fue firmada el 18 de agosto y la fecha límite para solicitar es el 20 de agosto.

Mientras tanto, el secretario del DE, Eligio Hernández, rechazó que el cambio en las plazas de confianza a carrera se tratara de un intento para garantizarle el empleo a funcionarios de la actual administración de cara a las elecciones generales el próximo 3 de noviembre. El funcionario, asimismo, aludió a que el cambio en la clasificación de estos puestos responde a una reorganización estructural que comenzó la agencia con la aprobación de la Ley 85 de 2018.

“Tengo que diferir diametralmente en la interpretación subjetiva que se realiza”, dijo el funcionario en entrevista con este diario al responder a alegaciones de que se buscan atornillar empleados en caso de un cambio de administración gubernamental.

“Se comienza a hacer unos cambios y ajustes para identificar qué puestos tienen que tener continuidad en el [DE] que no desarrollan política pública. De ahí hay entonces para darle estabilidad al sistema educativo y para darle continuidad a los procesos, estos puestos ya no van a ser más de confianza y van a ser puestos de carrera. Habiendo sido aprobados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto [OGP], se lleva a cabo el proceso competitivo de convocatorias”, señaló Hernández. El funcionario indicó que el cambio en la estructura organizacional de la agencia fue aprobado por la OGP en marzo de 2019 y luego enmendada en abril de 2020. No precisó en qué momento la OGP dio el visto bueno a cada una de las convocatorias, pero aseguró que se trata de puestos “ya existentes” en la agencia.

Por su parte, Hernández justificó que las convocatorias de estos puestos tengan —en algunos casos— solo dos o tres días para solicitar. Según el funcionario, se trata de una práctica habitual en el DE. “Es que siempre ha sido así…desde el día uno siempre ha sido el mismo periodo de tiempo”, añadió el secretario luego de que este medio le cuestionó si estos periodos cortos de tiempo para solicitar se justifican en medio de una pandemia. Sostuvo que, para aquellas convocatorias internas, las convocatorias llegan directamente al correo electrónico de los empleados del DE.

El funcionario también descartó que el DE tuviera que cumplir con la sección 8.4 de la Ley de Empleador Único —Ley 8 de 2017— que dispone los requisitos para que las agencias cambien puestos de confianza a puestos de carrera. Hernández argumentó que esta disposición no aplica para los puestos docentes dentro de la agencia. Planteó además que, en cuanto a los que no son docentes, solo se coteja que dicho puesto exista en la agencia y las razones por las cuales está vacante. Insistió además en el reclutamiento de personal para puestos de carrera responde a los señalamientos que ha realizado el Departamento de Educación federal en torno a una insuficiencia de empleados para administrar fondos federales.

Por su parte, este aumento de personal surge en momentos donde grupos como la Federación de Maestros de Puerto Rico han reclamado que se aumente la contratación de maestros. Hernández, aseguró a este medio que la agencia también está reclutando maestros, pero no pudo precisar cuántas convocatorias están activas.