La descentralización de Educación: lo que se sabe hasta el momento

Ya puesto en marcha los primeros pasos de la transformación del sistema educativo público en búsqueda de la descentralización, la iniciativa continúa generando opiniones encontradas.

El proyecto busca brindar autonomía a las escuelas públicas del país, a través la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (IDEAR).

Luego de la firma de la Orden Ejecutiva (OE)-2023-014 en mayo del 2023 por el gobernador, Pedro R. Pierluisi, se dio paso a la descentralización administrativa del sistema. También, la concretización de la OE tuvo el respaldo del secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, y el secretario de Educación Federal, Miguel Cardona.

Se determinó que este semestre comienzan las tres zonas pilotos, con un total de 74 escuelas que estarán siendo probadas bajo el modelo de Agencias Educativas Locales (LEA, por sus siglas en inglés). Aunque, estas instituciones no constituyen ni operan como una LEA, por el momento.

El proyecto comprende de la Zona Montaña, con 20 escuelas de Orocovis y Morovis; Zona Urbana, con 26 escuelas de Mayagüez, Hormigueros y Añasco; y la Zona Sur, con 28 escuelas de Yauco, Guayanilla y Guánica.

Para estas zonas, se implementarán tres nuevos puestos de superintendencia por región.

El Consejo Asesor Local (CAL) ya presentó tres candidatos a la secretaria del Departamento de Educación (DE), Yanira Raíces Vega, para asignar un superintendente a la Zona Montaña. La agencia espera llenar los tres puestos del plan piloto para finales de este mes.

El secretario de la Educación Sindical de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Miguel Rivera, cuestionó sobre la participación activa de la comunidad en el proyecto, el proceso de elección de los miembros del CAL y el tiempo propuesto para cumplir las expectativas.

Rivera aseguró que la FMPR no está conforme con los pasos dados, aseverando que existe una “falta de comunicación sobre lo que sucede” y “participación democrática” de los miembros de las zonas pilotos.

“Lo que nos informan muchas de las escuelas, de las tres áreas pilotos es que a ellos no se les orientó correctamente. Algunas escuelas estaban, hasta cierto punto, en desconocimiento. No tenemos certeza de que este proceso responde a una verdadera participación, en el sentido en que todos los componentes hayan sido orientados. Es difícil saber lo que esta ocurriendo”, sostuvo Rivera.

Por otra parte, estableció que el proceso para escoger a los superintendentes de las tres regiones a analizar, “ha sido atropellado, de la misma manera en que escogieron a los asesores del CAL”.

Rivera aclaró que es positivo que los miembros de este cuerpo son individuos que forman parte del sector educativo, sin embargo, argumentó que desconocen el por qué y cómo estas personas fueron asignadas al CAL.

Según Rivera, la preocupación también radica en que, tras los intentos fallidos de llevar a cabo la Ley 149 del 1999 y la Ley 85 del 2018, que ocurra lo mismo.

Estas pasadas leyes buscaban brindar mayor autonomía a las escuelas, pero ambas “se quedaron en el tintero”. Es por ello que el secretario subrayó en la necesidad de “una despolitización de la agencia” para asegurar que la comunidad esté involucrada y se otorguen puestos de manera democrática, evitando “designaciones a dedo”.

“Nombrar a dedo ya no va a suceder”: IDEAR reacciona a los argumentos de la FMPR

El director de IDEAR, Roger Iglesias, puntualizó que su enfoque es la educación y “escuchar a los ciudadanos lo mayor posible”.

“La realdiad es que estamos haciendo todo lo posible para que el enfoque se a la educación. La comunidad es quien evalúa estos candidatos [a través del CAL]. Ahora, recomiendan tres candidatos a la secretaria. En el caso de la zona Montaña (Morovis y Orocovis) recibimos alrededor de 11 a 12 candidatos. Se delimitó a tres. Ya entraría a que voy a evaluar lo que me envió la comunidad. A nivel central, se tendrá que limitar a esos candidatos“, expuso.

Por su parte, Iglesias reconoció el impacto que tiene la cultura política en la isla. No obstante, para evitar influencias partidistas en el proceso subrayó en la importancia de establecer requisitos para los puestos de las futuras LEA.

“En el caso de los nombramientos de los puestos regionales son puestos de confianza, seguirán siendo de confianza, pero la diferencia que establecimos en este proceso es que tiene que cumplir con unos requisitos mínimos. Experiencia académica, administrativa, su preparación, si han dado clases, si fueron maestros, si fueron directores…esos criterios de evaluación, eso no existía. El procedimiento de nombrar a dedo ya no va a suceder”, indicó.

Aunque, reconoció que la despolitización de la agencia en su totalidad no es alcanzable. Sin embargo, con los nuevos procedimientos buscan minimizarlo lo mayor posible.

“Si al consejo asesor tiene miembros que están afiliados a los miembros de la política, es algo que no podemos controlar porque, de nuevo, quienes los escogen son los consejos escolares”, agregó.

En cuanto al tiempo de selección e implementación, IDEAR ya busca hacer modificaciones. Luego de la selección de los miembros del CAL y las nominaciones de los superintendentes, ya reconocen que el “tiempo fue corto”.

“Sí, estamos conscientes. Para las futuras LEA, cuando comience el proceso de conformarse, sabemos que mínimo, si la LEA comienza en agosto, tenemos que comenzar entre mayo y junio”, comunicó.

De el superintendente no cumplir con las necesidades de la región, el consejo asesor escolar podría informarle a la agencia si el superintendente y someter nuevas recomendaciones.

Comunicaciones con las escuelas

Ante los comentarios del secretario de la FMPR sobre la falta de comunicación efectiva y democrática con las escuelas, Iglesias rechazó este señalamiento.

“No es del todo correcto, tenemos chats con los directores de la escuela y los presidentes de los consejos, visitamos las escuelas, se les oriento sobre el proceso. Si un maestro no tenía comunicación, hubo falta de comunicación con el director. Hicimos todo lo que estuvo en nuestro alcance; redes sociales y correos electrónicos”, expuso.

De la misma forma, añadió que para las convocatorias y el proceso de selección del CAL, se crearon equipos de implementación. Entre ellos estaba el ”equipo de gobernanza“, quienes definieron cuáles serían los pasos a seguir. Esto permitió que las escuelas pudieran nominar y/o recomendar a sus representantes para que pertenecieran al consejo.

Luego, se ejecutó una votación, en la cual miembros de los consejos escolares y la comunidad educativa se dieron “cita en el centro de votación”. Además, los postulados debían presentar el por qué de su interés en ser parte del CAL.

Metas para el plan piloto

Entre los procedimientos que IDEAR está analizando, Iglesias expuso los siguientes:

Definir los procedimientos de la nueva gobernanza

El nuevo alcance del consejo escolar

Asegurarse que su escuela tenga lo que necesita para la toma de decisiones.

Modificar métodos de enseñanza

Capacitación de personal docente, que pueda atender intereses y necesidades individuales

Modernización de cursos

Crear acuerdos con los alcaldes para “maximizar el mantenimiento de la escuela”, siendo subcontratados por el DE.

Tener más contacto con la comunidad, escuchar más y recibir retroalimentación para mejorar las dinámicas propuestas

Sobre los precedentes de las leyes: 149 (1999) y 85 (2018)

Ante el temor de repetir la historia, Iglesias argumentó que las iniciativas que están llevando a cabo están generando un verdadero cambio.

“Por distintas razones no se pudo implementar, fue en el 2018. Acabamos de salir de María, luego vinieron los terremotos, pandemia y entre otras cosas así que fue un poco cuesta arriba ¿Qué estamos haciendo para asegurarnos que todo esto suceda y no ocurran como en esos intentos fallidos? Precisamente, lo que estamos implementando como lo pilotos [...] Me atrevo apostar que este proceso es muy distinto, tenemos a la comunidad tomando decisiones, involucrada”, aseveró.

Entre los datos que reveló Iglesias, expuso que no necesariamente las zonas pilotos serán las primeras LEA. Asimismo, dijo que las escuelas en prueba tendrán autonomía, mas no estarán “solas”; tendrán el apoyo de la agencia mientras evalúan la nueva modalidad .

Por úlitmo, aseguró que el plan va como IDEAR lo visualiza. Ante los obstáculos del tiempo, Iglesias planteó que no buscan llevar a cabo la descentralización “a la cañona” y que serán flexibles con el tiempo.

”Si en agosto vemos, en el camino, vemos que no estamos listos movemos el tiempo“, finalizó.