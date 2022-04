Pescadores se sienten “menospreciados” tras años de exigir una rampa en Punta Santiago, Humacao

Los pescadores en la Playa Punta Santiago, Humacao comenzaron una lucha hace 20 años para exigir la construcción de una rampa que facilitaría su trabajo.

“Nos hemos sentido en ocasiones menospreciados, no han escuchado nuestros reclamos. Nos estamos ahogando y no encontramos quien nos salve… y tanto tiempo que llevamos con esta lucha, pero no pierdo la fe”, aseguró el pescador y presidente de la Asociación de Pescadores, Martín Soto Rodríguez.

En una vista pública hoy, miércoles, de la Comisión de Desarrollo del Este, presidida por la senadora Rosamar Trujillo Pulmey, se discutió el diseño y construcción de la rampa para los pescadores humacaeños.

El pescador y miembro de la Asociación de Pescadores Armando Cruz Arroyo dejó claro que los planos de la rampa que proponen los ingenieros de la compañía contratada para hacer el trabajo, Behar Ybarra & Associates, LLC., incumplen con las necesidades de los pescadores.

“Aquí hay un pequeño malentendido en que posiblemente ellos (los pescadores) están viendo la rampa de una manera, pero nosotros, el Cuerpo de Ingenieros, y otras agencias nos dicen cómo va hecha la rampa. Aquí se ha traído con una compañía que fue la que trajo la pasada administración, una compañía que tiene 34 años en Puerto Rico trabajando. Esta compañía que se ha contratado ha hecho más de $1 billón en proyectos en Puerto Rico incluyendo rampas, puentes, muelles, escuelas. Estamos trabajando con una compañía seria y de experiencia”, según el alcalde de Humacao, Reinaldo “Rey” Vargas.

El ingeniero encargado, Miguel Pérez, aseguró que, aunque sí han trabajado construcciones en áreas similares a Punta Santiago, es la primera vez que hacen una rampa.

La rampa que recomiendan los ingenieros es una terrera con un carril, mientras que la rampa que los pescadores aseguraron que necesitan es una elevada sobre pilotes con dos carriles, una preocupación que han presentado, pero no se ha hecho nada al respecto.

La razón por la que necesitan que la rampa sea una elevada es para poder manejar los cambios de la marea del sur o norte, y evitar la acumulación de arena en el área.

Los ingenieros Josián Nazario, quien trabaja actualmente con el proyecto, y Alexander Tirado, quien trabajó en el proyecto con la pasada administración, aseguraron que se están haciendo unos nuevos estudios para verificar el diseño de la rampa que proponen los pescadores. Añadieron que se validan, se escuchan y se han hecho reuniones para discutir las ideas y necesidades de los pescadores.

A pesar de que los pescadores llevan años buscando ser escuchados, desde la firma del contrato para hacer el diseño en julio del 2020 hasta este año, solo se han reunido aproximadamente cinco veces para discutir sus ideas. La última reunión que tuvieron fue el 11 de febrero de 2022 y aseguraron que los planos más recientes no los habían visto, por lo que una gran preocupación de los pescadores es que la participación comunitaria ha sido mínima durante el proceso.

“La ausencia permanente de consulta a la comunidad siempre anticipa un fracaso, y lo hemos visto en todo Puerto Rico”, aseguró el senador José Vargas Vidot en la vista pública.

Cruz Arroyo mencionó que en la Isla hay aproximadamente cinco rampas como la que proponen los ingenieros que han fracasado y son inservibles para el propósito que se construyeron por lo que teme que esto suceda en Punta Santiago.

El municipio de Humacao recibió una asignación inicial de $9.063 millones que luego aumentó a $13 millones para distintos proyectos incluyendo la rampa que provienen de los fondos del Programa CDBG-DR. Para la rampa se asignaron unos $1.5 millones.

“Nuestra Administración ha estado en constante conversaciones con la compañía que tiene la responsabilidad del diseño y perisología de la rampa y hemos estado en comunicación con los pescadores y líderes de la comunidad de Punta Santiago. Esta administración municipal siente una inmensa satisfacción de que vamos a poder terminar convirtiendo en obra esta promesa que por más de 20 años no se cumplió”, sostuvo el alcalde.