Adame vs. Paulo Quevedo en “LCDLF All Stars”: “Acuérdate de Puerto Rico en el teatro”

Habitantes de LCDLF All Stars.

Los actores mexicanos Alfredo Adame y Paulo Quevedo se enfrascaron la noche del domingo, en otro fuerte encontronazo en el posicionamiento del reality show “La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo), donde salió a relucir el nombre de la empresaria Maripily Rivera, ganadora de LCDLF 4.

“Acuérdate de Puerto Rico en el teatro cuando la gente aplaudía maravillosamente a la reina Maripily [Rivera] y a mí y a ti... pasaste sin pena ni gloria. [Mordiste] la mano que te dio de tragar. Maripily te recibió en Puerto Rico con los brazos abiertos, te llevó a todos lados, te paseó, te dio un papel en la obra siendo tan mal actor como eres que no serviste para nada y después unas grabaciones... pestes de ella y todo el rollo“, dijo Adame.

Por su parte, Paulo contestó: “Te voy a aclarar una cosa. A mí me contrató Maripily, yo no pedí limosna. Estás equivocado completamente. Ella me llamó a mí. Te desmiento a ti y la desmiento a ella. Aquí está todo claro“.

Adame y Paulo se encuentran nominados en la semana 12 del dicho programa junto a Rey Grupero y el actor argentino Diego Soldano.

En el juego, que dio comienzo el pasado 4 de febrero, siguen 12 habitantes luego de las eliminaciones de Salvador Zerboni, Valentina Valderrama, Varo Vargas, Nacho Casano, Aleska Génesis Castellanos, Erubey De Anda, Julia Gama, Laura Bozzo, Alejandra Tijerina, Uriel del Toro y Carlos Chávez.

Mira el momento en el minuto 20