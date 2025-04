“El momento Steve Harvey” de Javier Poza en “La Casa de los Famosos: All Stars”

El presentador mexicano Javier Poza protagonizó la noche del jueves, un embarazoso momento en el duodécimo proceso de nominaciones de la quinta temporada del reality show “La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo).

En medio del anuncio a los habitantes de quienes era los nominados de la semana, Poza cometió un error. Este le dijo al mexicano Luis Alberto “Rey Grupero” Ordaz que no estaba en la placa de sentenciados, sin embargo, a los segundos tuvo que corregir la información.

Ordaz fue nominado por sexta vez en la temporada. Esta semana obtuvo 10 puntos negativos por parte de los concursantes del equipo Fuego.

Los habitantes estallaron en risas por el error de Poza, el cual ha sido comparado en redes sociales con el de Steve Harvey en el certamen Miss Universo 2015, celebrado en Las Vegas, Nevada, donde anunció como ganadora a Miss Colombia cuando la corona fue para la filipina Pia Alonso Wurtzbach.

En la semana 12 del programa, los participantes en riesgo de eliminación son: Diego Soldano, Rosa Caiafa, Paulo Quevedo, Alfredo Adame y “Rey Grupero”.

Rey enfrenta su sexta sentencia, Rosa y Paulo tienen cinco nominaciones cada uno, mientras Diego y Adame han sido nominados cuatro veces en el programa que dio inicio el pasado martes, 4 de febrero de 2025.

En el juego, que dio comienzo el pasado 4 de febrero, siguen 12 habitantes luego de las eliminaciones de Salvador Zerboni, Valentina Valderrama, Varo Vargas, Nacho Casano, Aleska Génesis Castellanos, Erubey De Anda, Julia Gama, Laura Bozzo, Alejandra Tijerina, Uriel del Toro y Carlos Chávez.

“La Jessu” vuelve a “LCDLF Colombia 2″ y se enfrenta a Yina

Por: Publimetro Colombia

‘La casa de los famosos’ noche tras noche sigue estando presente en los hogares colombianos a través de la transmisión del Canal RCN, donde las polémicas, lágrimas y amoríos siguen más que presentes.

Durante la noche del 23 de abril, el jefe sorprendió a los participantes, luego de realizar la dinámica de las manzanas, donde los famosos tenían beneficios, expulsión, nominación e incluso el poder de reintegrar a un exparticipante, anuncio que fue dado a conocer por parte de ‘La Toxi’, quien sin pensarlo mucho eligió a ‘La Jessu’.

Ante el hecho, la creadora de contenido durante el día mostró su emoción y durante la emisión en vivo del 24 de abril se dio su ingreso oficial, donde los abrazos, besos y palabras para los integrantes de ‘La casa de los famosos’ no faltaron, sin embargo, la influencer terminó ignorando a Yina Calderón, para posteriormente dejar claro que necesitaba decirle algo:

“Yina te voy a decir algo, hay algo en ti que admiro y es como puedes dormir tranquila teniendo dos caras, te voy a pedir encarecidamente que el tiempo que yo esté en la competencia no me dirijas la palabra bajo ninguna circunstancia, ok y como desde que yo estaba nadie te podía decir nada por qué ya era guerra declarada, entonces o usted me saca a mí o yo la saco a usted, listo. En definitiva, vos no sos amiga de nadie, fingidora", fueron las declaraciones de ‘La Jessu’.

Sin embargo, Yina Calderón no se quedó callada y reiteró: “Recuerda que yo a ti no te voy a dar importancia y que tú acabas de llegar, que yo no te voy a dar el foco que estás buscando porque para estar a mi nivel te faltan años luz y me arrepiento de haber dicho que qué buena oportunidad le estabas dando a ella tóxica, así que yo jamás voy a ser enemiga tuya porque tú a mí no me das el nivel, te recuerdo por qué te echaron, no vas a venir a qué yo te dé foco”.

Sin embargo, los gritos fueron los protagonistas, a tal punto que ‘La Jessu’ y Yina Calderón terminaron que estando bastante cerca, donde la situación pasó a un mayor nivel de grosería, donde Yina reiteró: “No me toques” y también “Suéltame, a mí me respeta esta babosa”, “Tócame, tócame si eres capaz”. Ante la acalorada situación, el jefe tuvo que intervenir pidiendo respeto por su casa, cortando la transmisión en vivo.