Expresidenta de Miss Universo se une al novel certamen Miss Cosmo International.

La expresidenta de la organización del certamen Miss Universo; Paula Shugart, fue anunciada este jueves, 29 de agosto de 2024, como parte de la primera edición de la competencia de belleza Miss Cosmo International, que se realizará este mes de octubre, en Vietnam.

Presidenta de Miss Universo renuncia en plena gala de trajes de fantasía

PUBLICIDAD

Miss Universo Chile 2024 sorprende con icónico tema de Celine Dion

Miss Guatemala 2024 anuncia su embarazo y pone en pausa su participación en Miss Universo

La reconocida figura en los concursos de belleza será parte del jurado de la novel competencia.

“Paula Shugart es reconocida por sus importantes contribuciones a la industria de los concursos de belleza y la producción televisiva. Se desempeñó como presidenta de la organización Miss Universo, donde desempeñó un papel vital en la configuración de la comunidad mundial de concursos. Produjo programas para importantes cadenas como ABC, NBC, MTV y Columbia Pictures. Paula también es un miembro respetado del Director’s Guild of America y del Producers Guild of America”, aseguró la organización en redes sociales.

Ellos son los cinco habitantes nominados de la sexta semana de “La Casa de los Famosos México 2″

PUBLICIDAD

Shugart, quien estuvo al frente de Miss Universo durante 23 años y su primera reina fue la boricua Denise Quiñones August, renunció a su puesto como presidenta en medio de un discurso en la competencia de trajes típicos, nacionales o de fantasía de Miss Universo 2023, celebrado en El Salvador en noviembre de ese año.

Mujer transgénero boricua clasifica en Miss International Queen tras 17 años

Otra madre para Miss Universo 2024: Stephanie Cam gana Miss Universo Honduras

“He aprendido lo que significa ser realmente un líder transformacional. El liderazgo no consiste sólo en una persona, sino en poner las necesidades del equipo por encima de todo a la hora de crear una visión de futuro. Vivimos esa visión aquí en Miss Universo, y me impulsa hacia mi próximo paso”, sostuvo Shugart en aquel momento.

Antes de ser presidenta de Miss Universo, Paula se desempeñó como vicepresidenta de producción desde el 1998 y en el 2001 fue nombrada al dicho cargo.

Se espera que en Miss Cosmo International 2024 compitan 80 candidatas.

Expresidenta de Miss Universo se une al novel certamen Miss Cosmo International

Ella es la boricua que competirá en Miss Cosmo International 2024

Keylianne Rodríguez representará a la isla en el primer concurso de Miss Cosmo International luego de obtener el cetro de Miss Cosmo Puerto Rico 2024, en el pasado certamen de Nuestra Belleza Puerto Rico.

La joven se mantuvo como una de las favoritas de la competencia y representó al municipio de Dorado.

Esta buscará plasmar la buena racha de las puertorriqueñas en este concurso, que promete ser uno de los preferidos de los seguidores y expertos del mundo de la belleza.

Miss Universo confirma fechas importantes del certamen 2024 en México

La organización del certamen Miss Universo confirmó el pasado viernes, 23 de agosto de 2024, a través de sus redes sociales las fechas más importantes de la competencia número 73, que se realizará en México.

La preliminar del concurso de belleza, donde Sheynnis Alondra Palacios Cornejo; Miss Universo 2023, coronará a su sucesora, se llevará a cabo el jueves, 16 de noviembre de 2024, mientras la noche final se dará el sábado, 16, del dicho mes.

Ambas competencias se realizarán en el recinto Arena CDMX.

Se espera que más de 100 beldades se den cita en suelo azteca para competir por el cetro universal.

Los países que debutan en esta edición son: Arabia Saudita, Bielorrusia, Eritrea, Guinea, Irán, Macao, Macedonia del Norte, Maldivas, Mayotte, Moldavia y Uzbekistán. Por su parte, a la competencia regresarán: Armenia, Azerbaiyán, Bangladés, Belice, Bonaire, Botsuana, China, Costa de Marfil, Cuba, Estonia, Fiyi, Gibraltar, Guadalupe, Haití, Hong Kong, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Kenia, Kirguistán, Martinica, Montenegro, República Democrática del Congo, Rumania, Samoa, Senegal, Serbia, Surinam, Tanzania, Turquía, Uruguay y Zambia.

Este será el primer certamen que incluirá participantes de más de 30 años. Hasta el momento, la candidata más adulta es Beatrice Njoya, de Malta, quien tiene 40 años. Le siguen la boricua Jennifer Colón Alvarado y Miss Kosovo; Edona Bajrami, con 36.