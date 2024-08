Miss Universo Chile 2024; Emilia Dides, sorprendió en las redes sociales con una corta pero magistral versión del famoso tema del filme Titanic, interpretado por la canadiense Celine Dion.

Miss Guatemala 2024 anuncia su embarazo y pone en pausa su participación en Miss Universo

PUBLICIDAD

Mujer transgénero boricua clasifica en Miss International Queen tras 17 años

En el video, aparece Dides, de 25 años, cantando la canción My heart will go on en medio de una sesión fotográfica rumbo al certamen Miss Universo 2024.

Otra madre para Miss Universo 2024: Stephanie Cam gana Miss Universo Honduras

La chilena se mantiene como una de las favoritas de los seguidores y expertos de concursos de belleza junto a las delegadas de: Tailandia, Filipinas, Perú, República Dominicana, Zimbabue, Puerto Rico, Venezuela, Panamá, Canadá, Aruba, Sudáfrica, Curazao, Ecuador, Bolivia, Colombia y Estados Unidos.

La final de Miss Universo 2024 se realizará a mediados del mes de noviembre en México, donde Sheynnis Palacios Cornejo; Miss Universo 2023, coronará a su sucesora.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, han sido elegidas 67 participantes y se esperan más de 100 beldades.

Miss Universo Chile 2024 sorprende con icónico tema de Celine Dion

Miss Universo confirma fechas importantes del certamen 2024 en México

La organización del certamen Miss Universo confirmó el pasado viernes, 23 de agosto de 2024, a través de sus redes sociales las fechas más importantes de la competencia número 73, que se realizará en México.

La preliminar del concurso de belleza, donde Sheynnis Alondra Palacios Cornejo; Miss Universo 2023, coronará a su sucesora, se llevará a cabo el jueves, 16 de noviembre de 2024, mientras la noche final se dará el sábado, 16, del dicho mes.

Ambas competencias se realizarán en el recinto Arena CDMX.

Se espera que más de 100 beldades se den cita en suelo azteca para competir por el cetro universal.

Los países que debutan en esta edición son: Arabia Saudita, Bielorrusia, Eritrea, Guinea, Irán, Macao, Macedonia del Norte, Maldivas, Mayotte, Moldavia y Uzbekistán. Por su parte, a la competencia regresarán: Armenia, Azerbaiyán, Bangladés, Belice, Bonaire, Botsuana, China, Costa de Marfil, Cuba, Estonia, Fiyi, Gibraltar, Guadalupe, Haití, Hong Kong, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Kenia, Kirguistán, Martinica, Montenegro, República Democrática del Congo, Rumania, Samoa, Senegal, Serbia, Surinam, Tanzania, Turquía, Uruguay y Zambia.

Este será el primer certamen que incluirá participantes de más de 30 años. Hasta el momento, la candidata más adulta es Beatrice Njoya, de Malta, quien tiene 40 años. Le siguen la boricua Jennifer Colón Alvarado y Miss Kosovo; Edona Bajrami, con 36.