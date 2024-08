Miss Guatemala 2024 anuncia su embarazo y pone en pausa su participación en Miss Universo

Mónica Andrea Aguilar Radford; Miss Universe Guatemala 2024, anunció el domingo, 25 de agosto de 2024, que se encuentra embarazada y puso en pausa su participación en el certamen internacional, cuya competencia 2024 se realizará el 16 de noviembre en México.

La primera finalista del certamen; Ana Gabriela Villanueva, fue coronada como la nueva Miss Universe Guatemala 2024.

A través de un video que colgó en sus cuentas sociales, Andrea sostuvo que: “Mi familia guatemalteca, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarme en cada sueño y cada logro que hemos vivido juntos. Quiero contarles que ahora emprendo otro sueño anhelado, el de ser madre.Mi amor por ver crecer a Guatemala ante el mundo no se detiene y ahora estaré mas inspirada, con mas fuerza y muy bien acompañada.Quiero compartir con ustedes como familia esta noticia que me llena de emoción y alegría pero también agradecerles por cada muestra de cariño, por todo el apoyo que me impulsa a seguir adelante”.

Andrea, de 29 años, se coronó como Miss Universe Guatemala 2024, donde representó a la Ciudad de Guatemala, a inicios del pasado mes de julio.

Esta es modelo profesional, presentadora de la televisora mexicana TV Azteca, deportista y graduada de ciencias políticas.

Andrea fue Top 25 en el concurso Miss Supranational 2019, ganado por Antonnia Porsild de Tailandia, y participó en Miss Grand Internacional 2022, donde no obtuvo clasificación.

Desde Miss Universo 2023, la organización permite que mujeres casadas, con hijos, embarazadas, divorciadas y viudas compitan por la corona internacional. Mientras, desde 2024 se aceptan mujeres de todas las edades; de 18 años en adelante.

Nueva Miss Universe Guatemala 2024:

Ana Gabriela Villanueva, quien fue la primera finalista del concurso que ganó Andrea Radford, fue presentada la noche del domingo, como la nueva Miss Universe Guatemala 2024.

Esta representará a Guatemala en Miss Universo 2024 en noviembre próximo en México.

La nueva beldad guatemalteca, de 22 años y originaria de Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa, es hija de padre mexicano y madre guatemalteca.

Ana Gabriela es estudiante de licenciatura en ciencias jurídicas y sociales.

Guatemala no clasifica en el grupo de semifinalistas desde el 2010. En esa edición, realizada en Las Vegas, Nevada, y ganada por la mexicana Ximena Navarrete, Jessica María Scheel Noyola se colocó en el Top 10.

Dicho país solo ha avanzado tres veces al top: 1955, 1984 y 2010.

Miss Universo confirma fechas importantes del certamen 2024 en México

La organización del certamen Miss Universo confirmó el pasado viernes, 23 de agosto de 2024, a través de sus redes sociales las fechas más importantes de la competencia número 73, que se realizará en México.

La preliminar del concurso de belleza, donde Sheynnis Alondra Palacios Cornejo; Miss Universo 2023, coronará a su sucesora, se llevará a cabo el jueves, 16 de noviembre de 2024, mientras la noche final se dará el sábado, 16, del dicho mes.

Ambas competencias se realizarán en el recinto Arena CDMX.

Se espera que más de 100 beldades se den cita en suelo azteca para competir por el cetro universal.

Los países que debutan en esta edición son: Arabia Saudita, Bielorrusia, Eritrea, Guinea, Irán, Macao, Macedonia del Norte, Maldivas, Mayotte, Moldavia y Uzbekistán. Por su parte, a la competencia regresarán: Armenia, Azerbaiyán, Bangladés, Belice, Bonaire, Botsuana, China, Costa de Marfil, Cuba, Estonia, Fiyi, Gibraltar, Guadalupe, Haití, Hong Kong, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Kenia, Kirguistán, Martinica, Montenegro, República Democrática del Congo, Rumania, Samoa, Senegal, Serbia, Surinam, Tanzania, Turquía, Uruguay y Zambia.

Este será el primer certamen que incluirá participantes de más de 30 años. Hasta el momento, la candidata más adulta es Beatrice Njoya, de Malta, quien tiene 40 años. Le siguen la boricua Jennifer Colón Alvarado y Miss Kosovo; Edona Bajrami, con 36.