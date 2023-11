La presidenta del certamen Miss Universo, Paula Shugart, sorprendió la noche del jueves, por el discurso que hizo luego de la competencia de trajes de fantasía o national costume, celebrada en El Salvador.

Luego de más de 20 años al mando de la popular competencia de belleza, Paula anunció tras la final de Miss Universo 2023, que se realizará este sábado, dejará el mencionado cargo.

“He aprendido lo que significa ser realmente un líder transformacional. El liderazgo no consiste sólo en una persona, sino en poner las necesidades del equipo por encima de todo a la hora de crear una visión de futuro. Vivimos esa visión aquí en Miss Universo, y me impulsa hacia mi próximo paso”, dijo Shugart, quien tuvo como primera reina universal a la boricua Denise Quiñones August, ganadora del certamen 2001, celebrado en la isla.

Antes de ser presidenta de Miss Universo, Paula se desempeñó como vicepresidenta de producción desde el 1998 y en el 2021 fue nombrada al cargo que pronto dejará vacante.

Presidenta de Miss Universo renuncia en plena gala de trajes de fantasía

¿Karla Guilfú usará otro vestido para la final de Miss Universo 2023? Aquí te contamos

Luego de la competencia preliminar de Miss Universo una de las preguntas que más se hacen los seguidores de los concursos de belleza, es si las candidatas cambiarán los trajes que utilizaron en esta competencia, donde los miembros del comité de selección, las evalúan y seleccionan a las semifinalistas, que este año serán 20.

Como otras ediciones, las participantes tienen la aprobación de la organización de Miss Universo para usar otro ajuar en la gala final, donde la estadounidense-filipina R’Bonney Gabriel; Miss Universo 2022, coronará a su sucesora.

Metro Puerto Rico supo que Miss Universe Puerto Rico 2023 probablemente utilice un elegante traje de dos colores, el cual fue realizado por un diseñador de Asia, para la final de la competencia.

El trajes brillante que lució la puertorriqueña en la preliminar fue confeccionado por el diseñador local, Ángel Guzmán. La pieza fue elaborada en bordado a mano sobre tule, utilizando canutillos, cristales y lentejuelas metálicas en tonalidades doradas, bronceadas y plateadas.

En la competencia preliminar, se anunció, además, que Karla se colocó entre las finalistas del premio Voice for Change junto a las participantes de: Angola, Brasil, Chile, Líbano, Filipinas, Singapur, Sudáfrica, Ucrania y Zimbabue. Las tres ganadoras de este premio, el cual reconoce la labor social de las candidatas, serán anunciadas durante la final.

La final de la competencia de belleza se llevará a cabo este sábado y será transmitida por Wapa TV a las 8:00 de la noche.