Lo que debes saber sobre el fiestón del cumpleaños “4-7”de Maripily Rivera

La ganadora de La Casa de los Famosos 4 y empresaria boricua, Maripily Rivera reveló los detalles de su ”fiestón bien grande” por el motivo de su cumpleaños “4-7“.

En una entrevista con Metro Puerto Rico, el huracán boricua —quien popularmente hace referencia a su edad diciendo ”4-6”—, indicó que para el mes de junio tendrá un festejo con el motivo de un All-White Party comenzando por una celebración en una piscina. O, mejor dicho una alberca.

Luego, habrá un party en la noche con el mismo tipo de atuendo.

“Es en junio 15 y voy a hacer un fiestón bien grande, por la mañana va a ser como un pool party que la gente va a poder disfrutar y que lo vamos a anunciar ya en breve. Por la noche, va a ser como tipo discoteca y el tema del party va a ser un White-Party, tanto de día como de noche. Entonces, ya estoy en los preparativos para ya la próxima semana, lo vamos a estar anunciando y va a ser algo muy bueno. El público lo va a poder disfrutar muchísimo y yo espero que todo el mundo se apunte, yo espero que ese día que cae, sábado, junio 15, lo saquen completito para mí”, detalló en exclusiva a Metro Puerto Rico.

Asimismo, también dio a conocer que algunos de los participantes del popular reality, específicamente, de su cuarto Tierra, estarán en la isla del encanto para celebrar junto a Rivera.

“Romeh ya viene, Romeh dijo que venía desde el jueves y Clovis me imagino que viene también, Alana también y Geraldine que por ahí ya me llamó y me dijo: ‘mira, yo voy también con las nenas’. Por que ellas aman Puerto Rico. Entonces, Alfredo Adame voy a ver porque yo sé que él estaba en un reality show que lo tengo que llamar y que me imagino que pues vendrá, si no yo me encargo de buscarlo en México“, afirmó.

Rivera confirmó que desea compartir con todo su público para todos puedan “visitarla”.

Maripily responde a comentario racista de La Melaza

Luego de su salida, la modelo puertorriqueña supo el nombre que le llamaba el expelotero domincano, José Reyes “La Melaza”. Maripily confesó que es la primera vez, que a lo largo de su carrera, siente de cerca el racismo.

“Sinceramente, es la primera vez en mi vida que siento el racismo de parte de este caballero, digo si es que se le puede decir caballero […] el me está agrediendo a mí el ponerme sobrenombre y hablar tan feo, yo pensé que era otra persona, pero cuando salgo de la casa es todo lo contrario. Entiendo que es un hombre que es lo más bajo, para mí no tiene ningún tipo de respeto, es un comentario bastante racista. ¿Cómo él se debería sentir que yo dijera un comentario o un sobrenombre así a una de las hijas del y le diría que una de las hijas del es Macumba? si yo le digo: la hija tuya se parece a Macumba, se va a sentir y se va a ver un comentario racista“, manifestó.

Asimismo, aclaró que Puerto Rico “no lo ha atacado”, sino que el país salió en su defensa.

Lo qué modificaría de la Casa de los Famosos

Durante la entrevista, Maripily reiteró que no se arrepiente de lo vivido, aunque, si Rivera fuera ser la jefa de la Casa modificaría el 24/7.

”Yo no apagaría las cámaras, como hicieron en algunas ocasiones, que apagaron las cámaras, manipularon las cámaras y me vine a dar cuenta cuando salí porque en algún momento yo hablaba a las cámaras y me decían que no vieron esa conversación. Entonces, dejaría un 24/7 como es. No que manipulen las cámaras porque así el público puede ver la realidad […] porque al público le encanta ver el 24/7, más que las galas […] puedes ver la realidad de por qué sucedió eso editado que pusieron en la gala y te pueden dar la explicación y ellos pueden entender y así no malinterpretan a la persona“, opinó.

Su transición tras su salida triunfante

Maripily argumentó que, antes de entrar al programa, se preparó emocionalmente con su equipo de profesionales para obtener las mejores herramientas y, así, manejar el estrés que conlleva la Casa.

Precisamente, por los enfrentamientos y vivencias que tuvo en el programa, su salida ha sido llena de ajustes. Aunque, afirmó que siente la felicidad más grande que ha tenido en toda su carrera, el encierro por los cuatro meses impactó su vida cotidiana ahora que salió.

“La transición ha sido bien fuerte para mí, no he tenido el tiempo (para ir a profesionales de salud) porque yo tengo mi psiquiatra y tengo mi psicóloga, y no he tenido el tiempo […] Yo he estado de entrevista a entrevista, yo misma he puesto de mi parte estoy recuperando un poquito mi memoria, —algunas canciones que se me han olvidado, algunos nombres—. […] Entonces tu vida cambió completamente y el cerebro está tratando y tengo mis momentos“, reveló.

