Paulo Quevedo tilda de traicionera a Maripily tras su salida de “La Casa de los Famosos 4″

Luego de su salida de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo) y séptimo lugar de la competencia, el actor mexicano Paulo Quevedo habló sobre la boricua Maripily Rivera y su juego dentro de la casa.

“Yo le dije a Maripily, ‘yo me voy a quedar con la Maripily de allá afuera’ que nunca conocí, nunca conocí. Yo conocía de su existencia, pero no me quiero quedar con la Maripily de allá dentro. No tolero traiciones”, sostuvo Quevedo en una entrevista con la presentadora Jimena Gállego.

Quevedo entró a la casa-estudio a mediados de marzo pasado luego de dos renuncias y una expulsión por agresión. Este fue el segundo habitante nuevo en llegar más lejos en la competencia, la primera fue la actriz mexicana Geraldine Bazán.

Por su parte, Paulo apuesta por el mexicano Rodrigo Romeh como ganador y primera lugar del programa, mientras piensa que Alana Lliteras debe quedar en segundo lugar.

Ahora los finalistas de esta temporada son: Geraldine, Maripily Rivera, Alana, Lupillo Rivera, Rodrigo y Aleska Génesis.

La final del programa se realizará este lunes, 20 de mayo de 2024. El ganador o ganadora de la temporada obtendrá $200 mil, mientras por primera vez, el segundo lugar se llevará $100 mil y el tercer lugar abandonará la casa con $50 mil.

Esto es lo que pasará en la semana final de LCDLF 4:

VIERNES DE FIESTA DE EXPARTICIPANTES

¿Entrarán los exparticipantes a la casa-estudio?

DOMINGO DE SEMIFINAL Y ELIMINACIÓN

Un último famoso sería eliminado. Este se convertirá en el quinto lugar de la cuarta temporada.