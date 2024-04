Paulo Quevedo desmiente a Maripily: “A esta señora en mi vida la he conocido”

El actor mexicano Paulo César Quevedo desmintió a la empresaria boricua Maripily Rivera sobre la alegada relación de amistad que tienen de años. Ambos son habitantes de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

En una conversación con la actriz Geraldine Bazán, Quevedo contó que no conocía a Rivera en persona aunque reconoció que la ubicaba por Nashalí Enchautegui, con quien participó en el reality show “Protagonistas de la fama VIP”, transmitido a inicios de la década de los años 2000′s.

“A esta señora en mi vida la he conocido. La conocimos porque en el reality de 2004 [Protagonistas de la fama VIP] su mejor amiga [Nashalí Enchautegui] era una con la que yo estuve en el reality y me dijo que le encantaba en el reality. Yo la ubico por Maripily, pero nunca hemos compartido en la vida”, sostuvo Paulo.

Este añadió que: “Ni sabía quién era, ella por supuesto sabía quién era yo. Yo no soy tu amigo, ni te conozco. Me la tengo atravesada, atravesada la tengo... como me manda y me manda a callar”.

Tanto Paulo como Maripily quedaron nominados junto a otros tres concursantes de LCDLF 4 en la treceava semana. Uno de ellos abandonará la casa-estudio este lunes.

LCDLF 4, que inició el martes, 23 de enero de 2024, ahora cuenta con 11 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló, Robbie Mora, Guty Carrera, Alfredo Adame, “La Bronca”, Isis Serrath Gutiérrez y Ariadna Gutiérrez, las renuncias de Thalí García, Gregorio “El Titi” Pernía y Pedro “La Divaza” Figueira y la expulsión de Carlos Gómez.

La empresaria boricua Maripily Rivera fue una de los cinco habitantes nominados en la treceava semana para abandonar el reality show de la cuarta temporada de “La casa de los famosos” (Telemundo).

Los otros concursantes que están nominados para abandonar la casa-estudio son Rodrigo Romeh, Clovis Nienow, Paulo Quevedo y Alana Lliteras.

El cantante mexicano, Lupillo Rivera, aseguró que esta semana Maripily Rivera saldrá del reality show.

“Esta semana sale Maripily”, expresó el especialista en música regional mexicana a sus compañeros del cuarto Agua Aleska Génesis, José “La Melaza” Reyes y Alana Lliteras.

Por supuesto, los comentarios de los fanáticos de la boricua no se hicieron esperar y puntualizaron en las redes sociales que durante la decimotercera gala de eliminación la volverán a salvar.

La cadena Telemundo anunció el pasado lunes, que la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), llegará a su final a finales del próximo mes de mayo, cumpliendo con cuatro meses al aire.

La final de la controversial competencia se emitirá el lunes, 20 de mayo de 2024, donde uno de los finalistas se llevará un premio 200 mil dólares.

Se espera que el programa cuente con 17 eliminaciones y seis finalistas o 18 eliminaciones y cinco finalistas.

Entre los habitantes favoritos de los cibernautas para ganar LCDLF 4 se encuentran: Clovis Nienow, Lupillo Rivera, Maripily Rivera y Alana Lliteras.

El famoso programa ser sustituido por la tercera temporada de la competencia culinaria “Top Chef VIP”, la cual contará con celebridades como: Alicia Machado, Patricia Navidad, “El Puma”, Rosie Rivera, Diana Reyes, Carolina Tejera, Daniela Castro y Polo Marín.

“Top Chef VIP 3″ estrena el martes, 21 de mayo 2024, con la animación de la actriz colombiana Carmen Villalobos.