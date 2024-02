Así fue el escape de Thalí de “La Casa de los Famosos 4″: “Le pegó una patada a la puerta”

El cantante mexicano Lupillo Rivera dio detalles la noche del miércoles, en una conversación con la modelo boricua Maripily Rivera, sobre el escape de la actriz Thalí García de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

Rivera comentó que la artista, de 33 años, escapó de la casa-estudio, ubicada en la Ciudad de México, por la suite del líder, donde ella pernoctaba con el cantante desde la semana pasada.

Además, este sostuvo que García aprovechó un momento que este se descuidó, le pegó con la pierna a una puerta y salió corriendo del mencionado lugar.

Desde tempranas horas del miércoles, Thalí le había expresado a varios de los habitantes que deseaba que la nominaran para poder ser eliminada le próximo lunes. También manifestó que estaba preocupada por su familia y cómo interpretaban su relación dentro del programa con Rivera, con quien tuvo mucha afinidad dentro del programa.

Esta sería la quinta renuncia o abandono de un concursante en las cuatro temporadas del reality de la cadena Telemundo. La primera fue la de Kimberly Flores en la primera temporada, la cual fue ganada por la venezolana Alicia Machado.

LCDLF 4 inició el martes, 23 de enero de 2024, y cuenta con 19 habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada y la renuncia de Thalí García.

El ganador o ganadora del programa, que se espera dure 17 semanas (cuatro meses), se llevará como premio 200 mil dólares.

El cantante mexicano Guadalupe Rivera Saavedra, mejor conocido como Lupillo Rivera, reveló la noche del martes, que le gusta la actriz mexicana Thalí García. Ambos son parte de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

Luego de un juego de verdades entre los habitantes del cuarto Tierra, Rivera, de 52 años, sostuvo: “Neta, neta, Maripily. Está muy guapa, muy hermosa, sí me gusta Thalí... pero la respeto mucho, no quiero cruzar esa línea. Me van a regañar mañana”.

La actriz, de 33 años, le contestó que: “Te quiero, Lupe”

El mexicano le lanzó un beso a la actriz, conocida por participar en la primera temporada de “Los 50″, luego de escuchar decir que lo quiere.

Thalí está casada con el productor colombiano Felipe Aguilar Dulcé y tiene dos hijos; Natalia y Andrés.