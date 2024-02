Maripily Rivera discute con otro habitante de LCDLF 4 por ocultar que alegadamente tiene novia

La empresaria y modelo Maripily Rivera volvió el domingo, a protagonizar otro encontronazo con un habitante de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo) luego del segundo posicionamiento, donde los participantes eligen al nominado que desean que sea el próximo eliminado.

“No me pareces una persona real. Tu estrategia de decir que eres un hombre soltero no se vale y jugar con los sentimientos de las mujeres. Al público no se le engaña”, le dijo Maripily al entrenador venezolano Carlos Gómez, conocido por su participación en la segunda temporada de “Exatlón Estados Unidos”.

Gómez se quedó ante las declaraciones de la boricua.

Sin embargo, al paso de unos minutos, ambos se enfrascaron en una fuerte discusión en la sala, donde Carlos recalcó que no tiene novia y acusó a Maripily de llamarlo antes de entrar a la casa-estudio para “formar estrategia”.

LCDLF 4 inició el martes, 23 de enero de 2024, y cuenta con 22 habitantes luego de la eliminación el pasado lunes, del mexicano Christian Estrada.

El ganador o ganadora del programa, que se espera dure 17 semanas (cuatro meses), se llevará como premio 200 mil dólares.

Posicionamiento de Maripily en la segunda semana de LCDLF 4:

La modelo y empresaria puertorriqueña Maripily Rivera presumió el pasado jueves, en una conversación con otras dos habitantes de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), que posee una propiedad en la ciudad de Miami, Florida, valorada en tres millones de dólares e insinuó que no le hace falta el premio del programa.

“A mi no me importa los 200 mil dólares porque yo tengo un apartamento de 3 millones en Miami y lo tengo alquila’o porque me cansé de vivir ahí. Ok. A ti te hace falta el dinero”, dijo Maripily en una conversación que tuvo con otra o otra habitante.

Las declaraciones de la modelo se dieron en medio de una plática en el comedor con la mexicana Leslie Gallardo y la española Cristina Porta.

“Maripily no se put. calla”, sostuvo Porta en tono jocoso luego de escuchar las expresiones de la empresaria, quien ha protagonizado varios encontronazos a una semana de iniciar el mencionado reality show.