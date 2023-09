Finalista de Miss Colombia asegura que usaba blanqueador para su piel porque “lo blanco era lo bueno”

La joven modelo y comunicadora social; Lina María Hurtado, quien fue la representante de Buenaventura en Miss Universo Colombia 2023, realizó unas fuertes declaraciones luego de la final del certamen, realizada el pasado sábado en la ciudad de Barranquilla.

En entrevista con el portal colombiano Semana, hizo las declaraciones sobre el racismo y mofas que vivió durante su niñez y adolescencia por el color de su piel.

”Mis papás trataron en lo posible de mostrarme lo valioso que era ser una mujer negra, de cuánto me tenía que amar y aceptarme. Pero los niños eran crueles, había matoneo y me costaba aceptarme tal y como era. Siempre llegaba del colegio con ganas de arrancarme la piel y fue un proceso difícil”, dijo la beldad.

“Lo hacía a escondidas de mis padres. Y lo usaba porque se supone que es un blanqueador y lo blanco era lo bueno. Siendo niña y en medio de lo ilógico que podía ser me lo aplicaba y me frotaba. Y me hice mucho daño en la piel. No quería inspirar sino amor propio. Lo que la gente elogiaba de mí era la seguridad que proyectaba. Ver videos de niñas afro frente al televisor tratando de imitarme en el reinado para mí fue un ‘lo logré'”, añadió.

Hurtado, quien era una de las grandes favoritas para ganar Miss Universo Colombia 2023, se posicionó como segunda finalista.

Nueva Miss Universo Colombia 2023

La delegada de Casanare; Camilla Avella Montañez, de 27 años, se convirtió la noche del sábado pasado en la nueva Miss Universo Colombia 2023.

Camila hizo historia en su país luego de convertirse en la primera madre y esposa en ganar el popular concurso.

La joven es madre de una niña y esposa del reconocido empresario de la industria textil; Nassif Kamle.

Como primera finalista se colocó Miss Norte de Santander; Adriana Catalina Numa Vega y de segunda finalista quedó Miss Buenaventura; Lina María Hurtado.

Avella buscará para su tierra la tercera corona universal.