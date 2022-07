Elena Rivera sobre el aborto: “Con la educación es que podemos responder a este asunto”

La nueva Miss Mundo de Puerto Rico, Elena Rivera, de 18 años, conversó con Metro Puerto Rico a horas de su triunfo en el Centro de Bellas Artes en Caguas y abogó por la educación para responder al derecho del aborto en la isla.

“Soy provida, pero entiendo de que esta situación se debe ver con educación. Con la educación es que podemos responder a este asunto porque es respetar a las mujeres, buscar lo mejor para ellos y eso se puede hacer solo con la educación. Siempre hay espacios para educar”, dijo la beldad, quien representará a la isla en la próxima edición de Miss Mundo.

Elena Rivera, Miss Mundo 2022. Hotel Fairmont El San Juan. Isla Verde. foto Dennis A. Jones Metro PR 1 de julio de 2022

Sobre la pregunta final, la joven modelo, quien es amante de la moda, los deportes y los animales, manifestó que vital para llevarse el cetro que ostentaba Aryam Díaz Rosado. “La pregunta es donde se destaca la reina y cómo es que ella habla y se dirige a un público. Eso siempre va a ser importante”.

Al momento de escuchar su pueblo, Elena comentó que se quedó en shock porque estaba consciente de la buena calidad de candidatas que reunió este año el concurso local.

“Me quedé en shock. Fue una maravilla escuchar mi pueblo. Había competencia, eran chicas excepcionales y que me llamaran a mí fue como ‘wow, fui yo’”.

Durante los meses de competencia, la nueva reina destacó que lo más que disfrutó en el proceso fue compartir con las otras 29 jóvenes que aspiran al título de belleza.

“Lo más que me disfruté fueron las candidatas. Hice unas amigas tan bonitas que me las llevó en el corazón para cada sitio que voy. Eso fue lo que realmente más me disfruté de la competencia”.

Elena, quien es modelo, estudiante de mercadeo y cuenta con una tienda de ropa en línea, representará a Puerto Rico en la venidera edición de Miss Mundo, la cual se espera se lleve a cabo durante los primeros meses de 2023.

Como primera finalista del concurso quedó la delegada de Lares; Andrea Carolina Rivera, y en el puesto de segunda finalista se posicionó Miss Río Grande; Amada Pérez Solís.