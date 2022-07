Así lució Elena Rivera en la final de Miss Mundo de Puerto Rico 2022

La joven modelo Elena Rivera se alzó la noche de ayer, jueves, con el cetro de Miss Mundo de Puerto Rico 2022 tras responder una pregunta que el hizo el actor Julián Gil sobre la limitación del derecho del aborto a las mujeres.

Maripily encuentra su “hija perdida” en Miss Mundo de Puerto Rico 2022

La delegada de Toa Baja clasificó en el grupo de semifinalistas tras ganar la mini-competencia Top model, la cual se realizó hace poco más de un mes en el pueblo de Manatí.

En la pasarela de traje de baño, Elena mostró soltura y su figura tonificada. Mientras, en vestido de gala lució una pieza color rosa, confeccionada por el diseñador Juan Carlos Collazo.

La pregunta final a Rivera se la hizo el actor Julián Gil, quien a través de un vídeo le preguntó a la joven: “¿Como mujer cómo te afecta la decisión del Tribunal Supremo, donde limita a las mujeres el derecho al aborto en los Estados Unidos?”

Elena tranquila y serena respondió que aunque se considere provida, entiende que un tribunal no debe decidir sobre el cuerpo de las mujeres.

“El aborto es un asunto bien personal que nos afecta como comunidad. Yo tengo un familiar que ha pasado por eso y me ha dicho su experiencia, de como mujer, cómo se ha sentido mentalmente y cómo se ha sentido físicamente. Por eso es que yo soy provida, pero entiendo que las mujeres tienen el derecho y un Tribunal Supremo no les debe dar la autoridad de decidir o no por su cuerpo”, contestó la joven.

Elena, quien es modelo y cuenta con una tienda de ropa en línea, representará a Puerto Rico en la venidera edición de Miss Mundo, la cual se espera se lleve a cabo durante los primeros meses de 2023.

Como primera finalista quedó la delegada de Lares; Andrea Carolina Rivera, y en el puesto de segunda finalista se posicionó Miss Río Grande; Amada Pérez Solís.