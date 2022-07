Nueva Miss Mundo P. R. busca concientizar el reusar ropa con su pequeña tienda en línea

Como parte de su proyecto de Belleza con propósito para el certamen de Miss Mundo de Puerto Rico 2022, la nueva reina local, Elena Rivera, de 18 años, escogió reciclar y reusar los textiles ya que desde pequeña con su abuela ha realizado esta labor que la llevó a estudiar administración de empresas y fundar su pequeña tienda online.

“Me encantaría llevar mi proyecto de belleza con propósito a que la gente tome conciencia en el uso de la ropa y los textiles y en el daño que pueden hacer para el ambiente. Este mundo no es solo para nosotros, sino para nuestros hijos y nietos, y es importante conservarlo”, sostuvo Elena.

Desde niña junto a su abuela, la estudiante de mercadeo se ha dedicado al dicho reciclaje y a vender ropa usada.

“De ahí nació el proyecto. Llevo haciendo eso con mi abuela desde pequeña, pero no fue hasta los 15 años que decido coger la ropa que no uso y venderla en Internet. He visto cómo eso no tan solo ayuda al planeta, me ha hecho la mujer que soy ahora mismo que me encantan los negocios y me encanta bregar con el ambiente”.

Elena Rivera, Miss Mundo 2022.

Elena, quien también es modelo, representará a Puerto Rico en la venidera edición de Miss Mundo, la cual se espera se lleve a cabo durante los primeros meses de 2023.

Como primera finalista del concurso quedó la delegada de Lares; Andrea Carolina Rivera, y en el puesto de segunda finalista se posicionó Miss Río Grande; Amada Pérez Solís.