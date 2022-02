Senado busca enmendar ley para que sea requisito referir a servicios de salud mental a niños que han presenciado violencia doméstica

La Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción que preside el senador José Vargas Vidot retomó los trabajos de vistas públicas para continuar con la evaluación del Proyecto del Senado 514; medida que busca enmendar la Ley 54-2989 a los fines de establecer como requisito, el referido a servicios de salud mental a niños y niñas que han presenciado incidentes de violencia doméstica y para otros fines.

En esta ocasión la Comisión citó a la organización Proyecto MATRIA a deponer; mientras la Red de Albergues de Violencia Doméstica de Puerto Rico envió un memorial explicativo sobre la medida. Ambas organizaciones no endosan el proyecto y coinciden en que la enmienda propuesta en la medida añade un elemento revictimizante “al tener dos agencias trabajando simultáneamente y sin reconocer si ya la sobreviviente en su proceso de autonomía ha identificado recursos a través de otras agencias y/o organizaciones especializadas en el tema”.

Aunque Vargas Vidot no está de acuerdo con el aspecto punitivo que propone el proyecto, aún así, entiende meritorio conseguir soluciones ejecutables para atender el tema donde los niños y niñas han estado en entornos de violencia doméstica. “[Lo que] yo quisiera siempre proponerme como meta es que busquemos que la vista [pública] sea genuinamente una herramienta que ayude a reestablecer la prudencia en lo que se escribe… La vista debe de convertirse en una forma de incluir lo que genuinamente es pertinente para atender un problema y no complicarlo más”, enfatizó el senador independiente Vargas Vidot.

Por su parte, la Red de Albergues de Violencia Doméstica de Puerto Rico en su ponencia enumeró las razones para rechazar la medida en la que destacaron la revictimización, la falta de información clara en cuanto a los servicios provistos por ASSMCA, posible adjudicación de negligencia y duplicidad de servicios, menores fuera del circulo familiar entre otros aspectos.

“Hacemos un llamado para que adjudiquen también recibir ayuda mental a la parte agresora que no es mencionada en este proyecto”, resalta la ponencia. También hicieron énfasis en que “el sistema tiene que cambiar la mirada y enfocarse también en la parte agresora. Un claro ejemplo de la ineficacia por parte del sistema y de estos programas de ‘reeducación’ es el caso de Andrea Ruiz en donde su agresor completó un programa, salió con su récord totalmente limpio y finalmente la mató”.

Finalmente, Vargas Vidot expresó en un aparte que “los planteamientos que ha hecho la representante de Matria me ha impulsado a darle más espacio a la intervención de otros ángulos. Por eso mi próximo paso [será] atender lo que la senadora Santiago plantea de hacer una reunión ejecutiva para recoger otros insumos, porque no me gustaría que la medida se quede en algo aprobable pero no ejecutable”.

