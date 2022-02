Distanciados el gobierno y los bomberos tras reunión en La Fortaleza en medio de brote de ‘red flu’

Una reunión de cerca de hora y media no fue suficiente para zanjar las evidentes diferencias entre la administración de Pedro Pierluisi y el Sindicato de Bomberos Unidos (SBU), gremio que más temprano en el día informó que el 85% de su matrícula se había ausentado a las labores en la jornada de hoy en reclamo a mejores condiciones salariales y de retiro.

“No nos dieron nada. No hay disponibilidad de nosotros poder venir a decirles a nuestra matrícula que resolvimos el problema por el que ellos se autoconvocaron (al ausentismo masivo)”, resumió José Tirado García, presidente del SBU, al culminar el encuentro con la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales.

El líder gremial no pudo precisar si el denominado ‘red flu’ se extenderá más allá de hoy, al indicar que aún no había consultado con su matrícula para auscultar su sentir.

“Mañana tal vez estamos en otra posición para informarle a ustedes cuánto va a durar el ‘red flu’”, expresó a la prensa.

Te recomendamos:

En síntesis, los bomberos reclaman que el salario base aumente a $2,500 mensuales, idealmente mediante un alza a $2,000 durante el presente año y un incremento de $500 adicionales en 2023. Asimismo, exigen que se les brinde beneficios de retiro similares a los que prometía la Ley 81-2020, con unas pensiones definidas equivalentes a entre 50% y 55% de su salario.

La Ley 81, sin embargo, no se implementará, como consecuencia de los acuerdos alcanzados recientemente entre el ejecutivo y la Junta de Control Fiscal (JCF).

En sus expresiones por separado a la prensa, sin embargo, el SBU y García Bardales no pudieron coincidir tan siquiera en el salario que los bomberos están devengando actualmente. Mientras que Tirado García aseguró que el sueldo base mensual es de $1,500, García Bardales ripostó que desde julio de 2021 se incrementó a $1,625, y que otro aumento entrará en vigor en enero de 2023 para colocarlo en $1,750.

Tirado García mencionó que, desde su perspectiva, solo tienen garantía de que recibirán un aumento de $125 mensuales para julio de 2023, lo que se alinea con lo que informó La Fortaleza el 27 de enero, cuando anunció diversos acuerdos a los que había llegado con la JCF.

“El plan fiscal dice 2023, entiendo que es en enero, y el anterior fue en julio (de 2021). Lo importante es que está garantizado por el plan fiscal. Llueve, truene o ventee eso va a ocurrir, y el bombero que estaba en $1,500 va a llegar a $1,750 en 2023”, aseguró García Bardales al ser cuestionada sobre la discrepancia en fechas y cuantías.

Según Tirado García, en horas de la mañana 30 de las 96 estaciones de bomberos se encontraban vacías, mientras que las restantes estaban siendo atendidas principalmente por sargentos, tenientes o capitanes. El bombero calculó el ausentismo en 85% para ese turno.

“Pienso que para los primeros días de la semana que viene vamos a traer todos los bomberos aquí a La Fortaleza para que el gobernador les hable directamente y les diga cuáles son las perspectivas para ellos. Una manifestación masiva de los bomberos. Eso lo vamos a estar discutiendo mañana”, dijo el presidente del SBU.

Según Tirado García, los bomberos sostuvieron una reunión con la JCF hace “dos meses”, en la que el organismo les dejó saber que quedaba en manos del gobierno identificar los fondos para mejorar sus condiciones laborales.

“El problema mayor que nosotros vemos aquí es que el gobierno, o sea, La Fortaleza, no hace un pedido formal para el aumento de los bomberos. Hace un pedido para los empleados públicos, pero no dice queremos un aumento para los bomberos de ‘equis’ cantidad, como se hizo con los compañeros policías y ahora mismo con los maestros. Esta clase se está tratando diferente”, arguyó Tirado García.

De acuerdo con el líder sindical, muchos bomberos que ganan el salario base de $1,500 pierden alrededor de una tercera parte del sueldo en gastos de transporte a sus lugares de trabajo al área metropolitana, al tiempo que carecen de perspectivas alentadoras para su retiro.

García Bardales, por su parte, reconoció que es “difícil ajustarse” al sueldo que actualmente devengan los bomberos, pero que el gobierno ejercerá prudencia al negociar cualquier tipo de beneficio adicional.

“En la medida que las arcas del gobierno de Puerto Rico garanticen mayores ingresos, se tocará nuevamente el bolsillo del empleado. Lo que no puede volver a pasar, ni volverá a pasar en el gobierno de Puerto Rico, es que prometamos un sueldo que no podamos cumplir. El gobierno de Puerto Rico se fue a la quiebra por prometer algo que no podía pagar”, subrayó la funcionaria.

De acuerdo con la secretaria de la Gobernación, el Departamento de Seguridad Pública ha tomado las medidas pertinentes para asegurar respuesta en caso de incendios que requieran acción del Cuerpo de Bomberos.

“El componente de seguridad del gobierno de Puerto Rico se va a mover para asegurar cobertura. No solamente los bomberos de Puerto Rico, está (el Negociado para el) Manejo de Emergencias, y todos esos recursos se van a mover para garantizar cobertura y seguridad”, puntualizó García Bardales.

Más temprano en el día, Tirado García había mencionado que en las estaciones había suficiente personal para atender fuegos que pusieran en peligro comunidades y zonas residenciales, pero no así otro tipo de siniestros, como los que ocurren frecuentemente en pastizales o en áreas con basura acumulada.