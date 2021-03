Rezagado el gobierno en la implementación de reformas estructurales

La Junta de Control Fiscal (JCF) señaló hoy que el gobierno continúa rezagado en la mayoría de las reformas estructurales en las áreas de Educación y Recursos Humanos, lo que podría retrasar el desarrollo económico de la isla.

Durante una reunión mensual, la directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, expuso que el gobierno de Puerto Rico aún no ha implementado la gran mayoría de las reformas estructurales en el área de Educación, capital humano, infraestructura y en medidas para flexibilizar las maneras de hacer negocio en la isla.

Jaresko insistió en que estas reformas deben ser implementadas ya que son críticas para las proyecciones de ingresos que están contenidas en el Plan Fiscal y en el Plan de Ajuste de la deuda del gobierno central. "Estas reformas estructurales son críticas en las proyecciones de los recaudos del país. El gobierno necesita implementar estas reformas estructurales. Pero lo que intentamos hacer hoy es explicar que no se trata del plan de ajuste, sino que deben instaurar estas reformas para beneficio del pueblo de Puerto Rico y los negocios", señaló.

El economista de la Junta, Ricardo Fuentes, planteó que, de implementarse estas reformas, la isla podría ver un ahorro de poco más de $24,000 millones entre el 2020 al 2049.

En el área educativa, por ejemplo, en seis de las reformas estructurales que debe realizar el Departamento de Educación, cuatro de estas estaban catalogadas como "atrasadas". Mientras que las restantes dos reformas estaban catalogadas en 'rojo' o que confrontan problemas para ser implementadas, por lo que permanecen detenidas.

Una oficial de la Junta, Karen Maldonado, explicó que el DE aún no ha finalizado la contratación para establecer programas de adiestramientos a maestros de inglés que podría realizarse por medio de la Universidad de Puerto Rico. La oficial señaló que la Junta identificó $30 millones para estos programas, pero la agencia aún no ha hecho uso de estos fondos.

Asimismo, planteó que la agencia tampoco ha culminado un plan estratégico por los próximos cinco años que incluya el uso de fondos federales, la estructura del monitor federal y las prioridades del DE.

Ante esto, el gobernador Pedro Pierluisi comentó que designará a un funcionario para que, desde La Fortaleza, implemente dicho plan estratégico a cinco años para la agencia. “Voy a tener a un asesor a tiempo completo en La Fortaleza supervisando al Departamento de Educación y proveyendo la asistencia técnica, para asegurarnos de que ese plan a cinco años tenga todos los componentes necesarios para lograr maximizar el uso de todos los fondos federales y estatales que tenemos disponibles”, dijo el mandatario durante la audiencia pública.

En torno al programa de adiestramiento de maestros de inglés, el gobernador se mostró sorprendido que haya fondos disponible para este programa y que no se hayan utilizado. "Me parece preocupante que haya dinero disponible para este programa de inglés y que no se haya seleccionado a un proveedor", mencionó.

Además, Jaresko indicó que si el liderato del DE promulgó un sistema de asistencia para certificar la comparecencia de maestros a sus áreas de trabajo, unos $30 millones continuarán congelados hasta tanto la agencia pueda evidenciar consistencia en el programa. A finales de enero, la Junta retuvo unos $30 millones al DE debido a las demoras en la implementación en un sistema uniforme de asistencia. En septiembre de 2020, el ente fiscal detectó que la agencia pagó cerca de $80 millones en exceso a personas que se habían retirado, renunciado, fallecido o que no habían utilizado el sistema de asistencia para empleados del DE.

Falta de educación sobre créditos contributivos

Asimismo, Jaresko comentó que el gobierno no ha evidenciado que hayan podido desarrollar campañas estratégicas para educar a la población sobre la expansión del crédito contributivo por ingreso del trabajo (EITC, por sus siglas en inglés).

Este crédito federal fue aprobado recientemente por el Congreso en el nuevo paquete de estímulo federal y, según proyecciones de la Junta, podría resultar en $601 millones en créditos contributivos para la isla si el 100% de las personas que cualifican lo solicitan.

Pierluisi, por su parte, se comprometió con desarrollar campañas educativas, junto con el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, para asegurarse que las personas que cualifican conozcan de este crédito que podría significar en mayores fondos para la isla.

En pausa un ente privatizador para el sistema de generación

Jaresko, a su vez, señaló que el gobierno aún no ha finalizado la selección de un ente privado para que administre el sistema de generación de energía eléctrica. Indicó que, al momento, el gobierno identificó a ocho proponentes cualificados. Agregó que la expectativa del ente era que se seleccionara al operador privado para abril.

Sin embargo, Jaresko se mostró complacida que en el área de reformas energéticas, el gobierno cumplió con la selección de un operador para el sistema de transmisión y distribución y en la creación del Negociado de Energía, el cual aseguró que tendrá mayores responsabilidades una vez LUMA Energy entre a administrar dichos activos de la red eléctrica.

