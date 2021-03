Junta considera innecesario realizar enmiendas a contrato con LUMA

En medio de reclamos en torno al contrato con el consorcio energético LUMA Energy, la Junta de Control Fiscal (JCF) rechazó hoy la necesidad de realizar enmiendas al acuerdo.

El ente fiscal también rechazó que la entrada en vigor del acuerdo deba posponerse hasta el 15 de enero de 2022 tal y como lo propone una resolución de la Cámara de Representantes. El contrato estipula que la empresa deberá tomar las riendas del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica del país a partir del 1 de junio. El acuerdo tiene una vigencia de 15 años.

“La Junta entiende que no hay necesidad de enmendar el contrato. Este contrato fue revisado y se examinó cuidadosamente por el gobierno, la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (P3), Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el Negociado de Energía. Queremos impulsar esta transformación tal y como lo dispone el contrato. No vemos razón para atrasos a la fecha en que debe culminar la transición [el 1 de junio]”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF, a preguntas de Metro durante una conferencia de prensa tras la reunión mensual del ente fiscal.

En días recientes, el representante Luis Raúl Torres —quien preside la Comisión de Desarrollo Económico que investiga el contrato con LUMA— pidió la anulación del acuerdo al calificarlo como “leonino”. La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) también se opone al contrato con la empresa privada.

Durante la reunión del ente fiscal, el gobernador Pedro Pierluisi defendió el acuerdo con LUMA y criticó las denuncias que se han realizado en los pasados días en torno al contrato con la compañía y aseguró que la evaluación del acuerdo siguió los rigores de “ley y orden”. “Hay tanta desinformación y una politización innecesaria [en torno a este contrato]. Es terrible”, comentó el gobernador durante el cónclave.

Pese a esto, el Comité Timón —nombrado por el gobernador para fiscalizar el contrato con LUMA— le requirió ayer al liderato de la Utier someter sus propuestas de enmiendas al acuerdo.

Durante la reunión del ente fiscal, el directivo de la Junta Antonio Medina también respaldó el contrato con LUMA y planteó que este debe ser ejecutado como parte de las reformas estructurales que requiere el gobierno de la isla. “Como grupo debemos asegurarnos que el contrato con LUMA se ejecute correctamente. De necesitarse mejoras, estoy seguro que siempre podemos mejorar los procedimientos, pero debemos asegurar que esto se implemente de forma oportuna y eficiente para finalmente ver un cambio de dirección en la producción de energía”, mencionó.

Sigue en el limbo reestructuración de la deuda de la AEE

Al finalizar el cónclave del ente fiscal, Jaresko mencionó que el ente aún no cuenta con una fecha límite para someter un nuevo plan de ajuste de la deuda de la corporación pública. La directora ejecutiva se limitó a responder que presentarán un plan de ajuste revisado antes de culminar el 2021.

Indicó, además, que han entablado conversaciones con los acreedores de la AEE, pero no han comenzado un proceso formal de mediación tal y como ocurrió con el recién presentado plan de ajuste de la deuda del gobierno central.

“A diferencia del plan de ajuste de la deuda del gobierno central, no tenemos una fecha límite impuesta por el Tribunal Federal para el plan de ajuste de la AEE”, señaló Jaresko durante la conferencia de prensa.

Durante la reunión, el gobernador mencionó que espera que la Junte someta un plan de ajuste para la AEE “lo antes posible”. Reconoció que, al igual que el plan de ajuste de 2019, este podría incluir un cargo de transición que incrementaría las tarifas de los consumidores. Sin embargo, aseguró que estos cargos se compensarán una vez que se realice la transformación del sistema eléctrico. “Entiendo que el plan de ajuste incluirá un cargo de transición, pero lo que las personas no han comprendido o que algunos no entienden es el impacto de la transformación de la AEE y tenemos que asegurarnos que ocurra como lo son las eficiencias que debe obtener la corporación pública en el área de transmisión y distribución de energía y en el lado de la generación”, comentó Pierluisi, quien añadió que la transformación deberá incluir la implementación de otros modalidades de generación de energía como la energía renovable. Pierluisi, en cambio, fue enfático en que la Junta no debe imponer un cargo fijo.

El gobernador también admitió que, con toda probabilidad, un gran grupo de legisladores se oponga al plan de ajuste de la deuda de la AEE, pero que solo aquellos legisladores “sensatos” lo favorecerán. “Si la Legislatura lo aprobará o no, creo que estos no tendrán otra opción. Esta reestructuración lo que hará es reducir el costo de energía en Puerto Rico…Confío que habrá consenso aunque no unánime, pero la mayoría de los legisladores sensatos lo apoyarán”, agregó.

