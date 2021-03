Amanda Serrano hace historia de nuevo; boricuas brillan en la Plaza del Quinto Centenario

Luego de un desenlace agridulce para Puerto Rico durante la segunda cartelera de la serie Ring City USA y de Miguel Cotto Promotions en Salinas la semana pasada, Amanda “The Real Deal” Serrano y Carlos ‘Purín” Caraballo ayudaron a cerrar la serie con broche de oro para Puerto Rico durante el cartel del jueves en la noche tras ambos apuntarse sendos nocauts durante las peleas estelares efectuadas en la Plaza del Quinto Centenario en el Viejo San Juan por NBC Sports.

Serrano (40-1-1 con 30 KO’s) retuvo sus coronas de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo tras fulminar a la argentina Daniela 'Bonita' Bermúdez (29-4-3 con 10 KO’s) en el noveno asalto con un potente gancho al cuerpo.

Por su parte, Caraballo (14-0 con 14 KO’s) hizo alarde, no solo de su gran pegada, sino también de su gran boxeo para forzar a la esquina del mexicano Leonardo Báez (18-4 con 9 KO’s) a lanzar la toalla durante el cuarto asalto del pleito entre ambos en las 120 libras.

En el caso de Serrano, la campeona en siete divisiones diferentes no la tuvo fácil ante una aguerrida Bermúdez que no daba tregua y caminaba hacia al frente todo el tiempo, aún recibiendo castigo. De hecho, Bermúdez, que había sido campeona en tres divsiones, nunca había sido noqueada hasta hoy.

La carolinense residente en Nueva York atacó a su rival con fuertes combinaciones de ganchos al cuerpo y al rostro y le pegó con frecuencias en contragolpes mientras se desplazaba, pero no parecían hacer mella en una argentina que parecía que tenía quijada de cemento.

No importa lo duro que le pegara Serrano, la argentina no doblegaba. Inclusive, en el mismo noveno asalto ella seguía intercambiando metralla con Serrano. Pero el oportuno gancho al hígado de Serrano finalmente llegó y las piernas de Bermúdez simplemente no aguantaron y la obligaron a doblar rodillas para culminar el combate.

‘Purin’ Caraballo lució en grande

En el pleito semiestelar de velada, Caraballo puso en despliegue sus mejorados desplazamientos con contra ataques para resistir la incesante presión de Báez y conectar precisos golpes que quebrantaron física y mentalmente a su rival.

“El plan era boxear y contaratacar. Sabíamos que venía a buscarnos y a trabajarme abajo, así que el plan era atacarlo arriba cuando se abriera. Lo importante era nunca pararnos y darle en la cara. Eso fue lo que hicimos”, dijo Caraballo, quien hasta el momento no ha tenido que pelear más allá del sexto asalto.

“Cuando él me buscaba abajo, ahí entraban mis uppers. Venía con golpes largo y se abría. Lo cogía fuera de balance. Con uno de esos uppers fue que lo tumbé en el segundo asalto. No lo pude rematar porque sea acabó el asalto pero estaba en malas condiciones”.

Sin embargo, en el tercer episodio Báez entró recuperado y con nuevos bríos, obligando a Caraballo a desplazarse aún más. De hecho, la esquina de Caraballo luego lo mandó a ‘descansar’ en el cuarto asalto por si la pelease extendía al máximo de los ocho episodios pautados.

Pero, de repente, llegó un potente golpe al cuerpo de Báez y todo cambió.

“Le di abajo y se entregó. Vi que le dolió. Sabía que estaba lastimado y empecé a perseguirlo y entrar con mis uppers y con ganchos al cuerpo. No se caía, pero luego de varias combinaciones su esquina tiró la toalla. Creo que hicieron lo correcto para protegerlo”, dijo Caraballo.

“Me ví superior pero no fue fácil. Creo que demostré otra vez mi calidad y es hora de buscar un título regional. Quizás ese mismo de 118 libras (NABO de la OMB) que sigue vacante y que fue el que (José) ‘Chiquiro’ Martínez trató de conquistar la semana pasada (pero terminó en empate su pelea)”.

Lo que pocos conocen es que para este combate, Caraballo tuvo que bajar 38 libras para hacer el peso y subirse al ring por primera vez en año y medio.

“La pandemia me afectó. Yo nunca me había pasado de 150 libras y estaba en 158. Fue un tremendo reto de mucho sacrificio. Fueron 38 libras en nueve meses. Pero gracias a la inspiración de mi hija y a la ayuda de mi esquina y del Dr. Enrique ‘Quique’ Negrón, pude bajar ese peso comiendo saludable y en porciones pequeñas. Los carbohidratos eran solo cuando íbamos a trabajar pero evitándolos en la noche”.

Camacho se apunta importante triunfo

En el pleito principal de la porción preliminar que fue transmitida por la aplicación Twitch, el juanadino Juan Carlos ‘El Indio’ Camacho demostró sus quilates tras regresar al ring luego de año y medio de inacción para derrotar al peligroso nicaragüense Marvin Solano vía decisión dividida con tarjetas de 78-73, 76-75 y 75-76 en un duelo lleno de mañas por ocho asaltos en las 116 libras.

“Fue una pelea dura pero salimos con el brazo en alto. Hubo codazos, golpes con los hombros, cabezazos pero nos ajustamos e hicimos el trabajo. Le boxeamos, lo atacamos a los planos bajos y pegamos los mejores golpes”, dijo Camacho, quien mejoró a 12-1con 6 KO’s.

“Creo que demostramos nuestra calidad. Solano (23-6 con 8 KO’s) venía de guantear con (Román) “Chocolatito” González, ha tenido rivales de buen nivel y al yo ganarle demostré que también estoy a un buen nivel. Solo espero que este triunfo me ayude a pelear pronto por un título regional y clasificarme para un combate de título mundial”.

Airoso Oscar Collazo

Por otra parte, el medallista de oro panamericano Oscar 'Pupilo' Collazo estuvo pidiendo mejor competencia luego de despachar rápido a sus primeros dos rivales y la tuvo en el veterano Francisco Bonilla, quien le puso bastante resistencia y lo hizo trabajar por seis asaltos.

No obstante, Collazo hizo lo suficiente para apuntarse una amplia decisión unánime de, 60-54 en las tres tarjetas y conseguir así su tercera victoria en ristra durante pleito pautado en las 112 libras.

“Salí muy bien preparado pero él aguantó muchos golpes. Bonilla es un rival aguerrido, con 18 peleas de experiencia y me gusta ese tipo de pelea competititva. Me gusta hacer un poco de todo para ver que me falta y corrergirlo. Así podemos ver en qué somos fuertes y qué debemos mejorar. Ahora vamos a ver la pelea para hacer ajustes”, dijo Collazo, quien mejora a 3-0 con 2 KO’s, mientras que Bonilla cayó a 6-10-3.

“Ahora me voy a coger solo una semana de descanso pero volvemos al gimnasio rápido y queremos pelear lo antes posible. Estoy agradecido a Ring City USA, Cotto Promotions y Golden Boy que me permitieran pelear en esta serie. Ha sido un privilegio”.

Muciño brilla en su regreso al cuadrilátero

Tras ausentarse por casi dos años delos cuadriláteros, la peleadora azteca y excampeona mundial Arely “La Ametralladora” Muciño regresó con éxito al ensogado al derrotar vía decisión unánime a su compatriota Lucía Hernández (10-8) con tres tarjetas de, 80-71, durante su reyerta en las 112 libras como parte del cartel preliminar.

Muciño (29-3-2 con 10 KO’s) puso mucha presión sobre Hernández casi todo el combate, colocando sus manos en los planos bajos de su rival por ratos y combinando bien al rostro. La acumulación de castigo luego rindió frutos en el octavo asalto, cuando Muciño llevó a su rival a la lona para la cuenta reglamentaria de ocho segundos. Sin embargo, el reloj estuvo en su contra y no pudo finalizarla antes de la campana.

“Traté de noquearla pero no se dio. Sin embargo, salimos con la victoria. Hicimos lo mejor posible pero México temenos muchas guerreras y ella asimila bastante”, dijo Muciño, quien viene de recuperarse de una dislocación de un tobillo luego de un accidente.

“Al principio me sentí un poco fuera de ritmo debido al tiempo fuera. Lo mío son los ganchos y no le pude pegar tan fuerte. Tenía que sacar fuera esos dos años de inactividad. Pero la pelea me sirvió para entrar en calor y para saber qué ajustes tengo que hacer”.

Ahora Muciño apunta a recuperar el cetro mundial que tuvo que dejar vacante.

“Esta fue la pelea de preparación. Queremos llegar ahora a lo que queremos, que es el título anhelado. Ahora a trabajar más fuerte y enfocadas en esa meta”, agergó Muciño, quien debutó en Puerto Rico bajo la empresa Miguel Cotto Promotions junto a Golden Boy Promotions.

“Estoy muy agradecida a Cotto Promotions y a Golden Boy Promotions por la oportundad. Espero esta sea la primera de muchas peleas con ellos”.

Carranza domina por decisión

En el pleito de apertura de la cartelera, el prospecto Ángel Carranza se apuntó su segundo triunfo tras derrotar al veteran Eduardo Meléndez (5-30) vía decisión unánime, 40-35, en tres tarjetas.

Carranza, que fue campeón juvenil de Muay Thai y Kickboxing antes de debutar en el boxeo profesional, venía de despachar temprano a su rival en su debut pero ante Meléndez tuvo que emplearse.

“Lo tumbé en el primer asalto y luego se montó en bicicleta y me estuvo agarrando bastante. Pero esto me sirve de experiencia. Estas son las peleas que necesito para seguir mejorando”, dijo Carranza, orgullo del pueblo de Hatillo.