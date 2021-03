Van 50 denuncias de patronos contra empleados que no quieren regresar a trabajar

El secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera, informó que patronos ya comenzaron a denunciar a empleados que no quieren regresas a sus puestos laborales utilizando la recién creada plataforma digital.

En entrevista con WIAC 740, el funcionario indicó que “al momento, por el portal del patrono, hemos recibido unas 50 denuncias de empleados que se han negado regresado a trabajar”.

Sin embargo, más allá de esas denuncias, Rivera recordó que se encuentran investigando unos 21 mil casos previo a la creación del portal.

El portal digital fue presentado hace dos semanas junto al secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Cidre.

En entrevista con Metro, Rivera aseguró que la creación del mismo no fue a petición de los patronos sino que es una exigencia del Gobierno federal. Al patrono presentar una querella, en lo que se realiza la investigación, se le paralizan los beneficios a la persona que los recibe, de concluir que la misma no era adecuada se le regresa de manera retroactiva.

El funcionario había indicado que el no querer llevar a los hijos a la escuela, no se consideraba una razón para no regresar al empleo.